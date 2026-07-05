Представлен игровой роутер ASUS ROG Octopus 7

Компания ASUS пополнила ассортимент маршрутизаторов моделью ROG Octopus 7, выпуск которой приурочен к 20-летнему юбилею бренда ROG. Новинка характеризуется фирменным юбилейным дизайном в чёрном, прозрачном, золотом и красном цветах, корпусом из полупрозрачного акрила с декоративным тиснением, совместимой с ASUS Aura RGB подсветкой с несколькими режимами визуальных эффектов, поддержкой Wi-Fi 7 с суммарной скоростью в трех диапазонах 13000 Мбит/с, поддержкой работы одновременно в нескольких диапазонах 4096-QAM и MLO, 4-ядерной платформой Broadcom с тактовой частотой 2,6 ГГц, 2 ГБ ОЗУ стандарта DDR4, двумя 10-гигабитными разъемами и четырьмя 2,5-гигабитными разъёмами с возможностью агрегации каналов. Роутер появится в китайской продаже ограниченным тиражом по эквивалентной цене 800 долларов.

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