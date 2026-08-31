В прошивке 1.0.64 для роутера Xiaomi BE6500 добавили тепловую карту

Xiaomi выпустила обновление прошивки 1.0.64 для роутера BE6500, в котором появились новые возможности отображения сети, отдельные настройки для устройств умного дома, а также ряд улучшений, касающихся работы Mesh-систем, протокола IPv6 и общей стабильности. Самое заметное изменение — это функция тепловой карты покрытия в приложении Mi Home. Владелец может загрузить или нарисовать план помещения, после чего программа сформирует примерную модель распространения беспроводного сигнала. Стоит понимать, что это не полноценный профессиональный аудит Wi-Fi, потому что расчёт опирается на усреднённые данные о толщине стен, типах материалов и поведении радиоволн. Тем не менее такая карта помогает обнаружить очевидные мёртвые зоны и подсказывает, куда лучше переместить узлы Mesh-сети.

Кроме того, версия 1.0.64 умеет создавать отдельную сеть для гаджетов умного дома. Разделение или изоляция IoT-клиентов способна улучшить совместимость с теми устройствами, которые рассчитаны на более простую сетевую среду. Однако не стоит автоматически считать это полноценной защитой. Пользователю стоит самостоятельно проверить, делает ли Xiaomi настоящую изоляцию на уровне брандмауэра и клиентов, или же речь идёт лишь об отдельном SSID без серьёзного разграничения. Теперь также можно привязывать конкретные умные устройства к определённому узлу Mesh-сети. Это удобно для стационарной техники вроде камер, холодильников, стиральных машин и датчиков, которые не должны переключаться между точками доступа или цепляться к более удалённой. Веб-интерфейс роутера дополнительно позволяет вручную задавать порог роуминга. В списке обновлений Xiaomi отмечает улучшения в работе DDNS, IPv6, системной стабильности, распознавании клиентов и сетевой диагностике. Управление IPv6 теперь поддерживает дополнительные режимы и гибкие настройки локальных адресов. В плагине Mi Home появился сценарий теста скорости, ориентированный на конкретные условия, а единицы измерения скорости передачи данных стали понятнее для высокоскоростных подключений.

Обновление также устраняет проблему, из-за которой некоторые телефоны теряли доступ к интернету после активного роуминга. Исправлена и ошибка с некорректной шириной канала на частоте 5 ГГц после выполнения запланированных операций с Wi-Fi. Для семей, которые уже используют несколько узлов BE6500, эти исправления могут оказаться важнее, чем косметические изменения интерфейса. Учитывая, что роутер позиционируется как устройство стандарта Wi-Fi 7, качество прошивки здесь играет особую роль. Продвинутые радиотехнические характеристики теряют смысл, если роуминг и управление клиентами работают нестабильно. Версия 1.0.64, судя по описанию, направлена на решение именно этих практических задач, хотя для подтверждения долгосрочной надёжности и совместимости всё равно потребуется время и отзывы реальных пользователей.