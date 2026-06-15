Системы хранения данных российского производства: новые возможности для корпоративной инфраструктуры

Системы хранения данных (СХД) являются одним из ключевых элементов современной IT-инфраструктуры. От их надежности зависит доступность корпоративной информации, скорость работы приложений и устойчивость бизнес-процессов. В последние годы интерес к системам хранения данных российского производства заметно вырос. Причина связана не только с задачами импортозамещения, но и с развитием отечественных технологий, которые постепенно закрывают потребности компаний в производительных и масштабируемых решениях. Российские разработчики создают оборудование с учетом требований локального рынка, особенностей эксплуатации и необходимости долгосрочной технической поддержки.

Почему российские СХД становятся востребованными

Корпоративные заказчики всё чаще рассматривают отечественные решения как альтернативу зарубежным платформам. Особое значение это имеет для государственных организаций и компаний, работающих в регулируемых сферах. Согласно требованиям законодательства, многие учреждения и предприятия при закупках IT-оборудования ориентируются на продукцию, включенную в специальные государственные реестры. Системы хранения данных российского производства, представленные в реестре Минпромторга, могут использоваться при закупках по установленным процедурам, включая требования федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ.

Основные причины интереса к отечественным СХД:

соответствие требованиям импортозамещения;

возможность получить поддержку производителя;

адаптация оборудования под российские условия эксплуатации;

развитие собственного технологического направления.

При этом современные СХД — это уже не просто набор дисков. Это комплексные платформы, которые включают управление данными, отказоустойчивость, резервирование и инструменты оптимизации хранения.

Какие модели на пике популярности

При подборе оборудования важно учитывать не только производителя, но и конкретную конфигурацию. Перечень моделей СХД обычно включает решения с разным количеством дисков, типами контроллеров и возможностями расширения. Выбор зависит от нескольких факторов:

объема данных;

требований к скорости доступа;

количества пользователей;

необходимости виртуализации;

требований к отказоустойчивости.

Правильно подобранная система хранения помогает избежать лишних затрат и создать инфраструктуру, готовую к увеличению нагрузки.

Развитие российских технологий хранения

Российский рынок СХД постепенно расширяется. Производители работают над созданием решений для разных сценариев: от небольших корпоративных систем до крупных инфраструктурных проектов. Среди компаний, развивающих направление хранения данных, можно выделить отечественных разработчиков, выпускающих аппаратные и программно-определяемые решения. Один из заметных примеров — системы хранения данных Aerodisk. Эти решения разработаны российской компанией ЗАО «НТ» и имеют подтвержденное происхождение. Технологическая концепция Aerodisk строится вокруг сочетания производительности, надежности и гибкости внедрения.

Возможности СХД Aerodisk

СХД российского производства Aerodisk предназначены для работы в корпоративных инфраструктурах, где требуется высокая скорость обработки информации и стабильная доступность данных. Оборудование поддерживает современные подходы к организации хранения, включая использование SSD-накопителей, кэширование и многоуровневую структуру размещения данных. К ключевым особенностям относятся:

высокая производительность за счет SSD-кэширования;

оптимизация размещения данных;

поддержка многоуровневого хранения;

возможность масштабирования при росте нагрузки.

Такие механизмы позволяют распределять ресурсы между часто используемой и архивной информацией, сохраняя баланс между скоростью и стоимостью хранения.

Надежность и отказоустойчивость

Для корпоративных систем хранения критически важна доступность информации. Потеря доступа к данным может привести к остановке рабочих процессов и финансовым потерям. Российские СХД нового поколения используют механизмы резервирования и защиты от отказов. В решениях Aerodisk применяется архитектура Active-Active, при которой доступность обеспечивается за счет параллельной работы контроллеров. Такой подход позволяет:

снизить риск простоев;

обеспечить непрерывную работу сервисов;

повысить устойчивость инфраструктуры.

Отдельное внимание уделяется защите дискового пространства. Онлайн-дедупликация помогает уменьшить объем занимаемых ресурсов и эффективнее использовать доступную емкость.

Аппаратные и программные варианты поставки

Современные СХД могут использоваться в разных форматах. Компаниям не всегда требуется отдельное специализированное оборудование — иногда удобнее развернуть программное решение на имеющейся платформе. Российские производители предлагают оба варианта:

готовые аппаратные системы хранения;

программно-определяемые СХД для установки на оборудование заказчика.

Такой подход дает больше свободы при проектировании инфраструктуры. Организация может выбрать конфигурацию с учетом бюджета, текущих задач и планов развития.

Перспективы российских систем хранения данных

Отечественный рынок СХД продолжает развиваться. Производители совершенствуют аппаратную базу, программные компоненты и инструменты управления. Для компаний это означает появление большего количества вариантов при построении IT-инфраструктуры. Российские решения постепенно становятся частью долгосрочной стратегии цифровой независимости.

Современные системы хранения данных российского производства способны решать широкий круг задач: от корпоративного хранения файлов до поддержки критически важных информационных систем.