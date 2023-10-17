На Intel Core i9-14900K поставили рекорд в 9,1 ГГц

Сегодня энтузиасту удалось на базе процессора Intel Core i9-14900K побить мировой рекорд, продемонстрировав в бенчмарке разгон процессора до отметки в 9,1 ГГц. Безусловно, нужно понимать, что такой разгон в обычных условиях абсолютно невозможен, и заниматься подобными манипуляциями должны исключительно специалисты, которые понимают все тонкости работы в данном направлении. Дело в том, что для достижения подобных рекордов требуется использовать экстремальное охлаждение на основе жидкого азота, без которого процессор просто не сможет достичь такой высокой тактовой частоты. Всё же воздушное или даже жидкостное охлаждение имеют свои ограничения, и добиваться рекордов на них будет невозможно. Именно поэтому большинство энтузиастов прибегают к использованию жидкого азота.

Вероятно, нет необходимости напоминать, что использование жидкого азота - это очень опасное занятие, потому что в критических ситуациях человек может получить серьезные повреждения. Поэтому настоятельно не рекомендуется пытаться повторить данный разгон в домашних условиях. Вместо этого лучше просто следить за рекордами энтузиастов со всего мира - если ещё несколько лет назад преодоление отметки в 9 ГГц казалось абсолютно невозможным, то сейчас специалисты вполне смогли добиться этого результата. Возможно, в ближайшие пару лет энтузиасты смогут поднять планку и до 10 ГГц, что станет настоящим прорывом для рынка компьютерных компонентов. Однако для обычных геймеров это ничего не изменит.