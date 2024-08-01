На Intel подали групповой иск за неисправность в процессорах

Сегодня появилась информация о том, что компания Intel в ближайшем будущем ожидает коллективный иск из-за накопившихся проблем с нестабильностью в процессорах 13-го и 14-го поколений. Да, проблемы, связанные с процессорами Intel, достигли такого высокого уровня, что теперь ими занимается достаточно крупная юридическая фирма, специализирующаяся на коллективных исках и интеллектуальной собственности. Если иск будет официально подан против Intel, а это очень даже вероятно, это может привести в конечном итоге к необходимости выплачивать значительные компенсаций пострадавшим клиентам. Кроме того, сегодня появились данные о том, что Intel отказывается возмещать деньги пользователям, которые пострадали от неисправных процессоров, что тоже достаточно странно — это существенный удар по репутации производителя.

С другой стороны, если Intel всё же начнёт возвращать средства пользователям по всему миру, это может привести к длительному и затратному процессу, затрагивающему сотни тысяч, если не миллионы таких чипов. И, конечно, в случае победы в суде истцы будут требовать не только стоимость процессора, но и моральную компенсацию, что в итоге очень больно ударит по карману производителя. Для Intel это очень плохие новости, потому что у компании и так дела идут не очень хорошо, а теперь ситуация станет ещё хуже, особенно в плане стоимости акций, которые постепенно летят вниз на фоне плохих новостей про иски и увольнения сотрудников.