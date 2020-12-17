На PS5 выйдет HBO Max

HBO Max дебютировал на недавно выпущенной консоли Sony PlayStation 5. Благодаря этому вам не нужно заниматься установкой приложений на свой умный телевизор или ставить приставку дополнительную, чтобы эти функции появились на вашем телевизоре. Более того, в компании WarnerMedia сообщили, что приложение также поддерживается на более старой консоли PS4, если вы находитесь в США. Естественно, в этом плане производительность на обеих консолях будет примерно равной, особенно если вы хотите просто смотреть контент. Но на территории России получить приложение на консоли тоже можно, достаточно лишь завести аккаунт с регионом США. Сам контент, конечно, никто на русский не переведет, но у вас будет возможность получить само приложение.