На PS5 выйдет HBO Max

HBO Max дебютировал на недавно выпущенной консоли Sony PlayStation 5. Благодаря этому вам не нужно заниматься установкой приложений на свой умный телевизор или ставить приставку дополнительную, чтобы эти функции появились на вашем телевизоре. Более того, в компании WarnerMedia сообщили, что приложение также поддерживается на более старой консоли PS4, если вы находитесь в США. Естественно, в этом плане производительность на обеих консолях будет примерно равной, особенно если вы хотите просто смотреть контент. Но на территории России получить приложение на консоли тоже можно, достаточно лишь завести аккаунт с регионом США. Сам контент, конечно, никто на русский не переведет, но у вас будет возможность получить само приложение.

Комментарии и отзывы PlayStation 5
Обзоры:
Лучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGMЛучший моноблок. Lenovo IdeaCentre AIO A340-22IGM
Обзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSenseОбзор Sony PlayStation 5 Digital Edition. Консоль некстген с инновационным геймпадом Sony DualSense
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Новости:
ПК Huawei MateStation B515 для предприятий с AMD Ryzen 4700G

Компания Huawei официально выпустила ПК MateStation B515 для государственных учреждений и других предприя...
Мини-ПК Minisforum EliteMini UM700 построен на базе процессора AMD Ryzen 7 3750H

Minisforum представила мини-ПК на базе процессора AMD Ryzen 7 3750H. EliteMini UM700 имеет четыре схожие ...
Sony вернет деньги владельцам PS4 и PS5

Многие геймеры, купив игру Cyberpunk 2077 для своей игровой приставки от компании Sony, были глубоко разо...
Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4Лучший роутер для офиса. Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4
Обзор умной колонки Капсула с голосовым помощником МарусяОбзор умной колонки Капсула с голосовым помощником Маруся
Обзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стекломОбзор Corsair 4000D Tempered Glass White. Корпус формата Mid-Tower с закаленным стеклом
Обзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записьюОбзор IMOU Cue 2. Видеонаблюдение с облаком и локальной записью
Обзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждениеОбзор ID-COOLING SE-207 Black. Недорогое двухсекционное охлаждение
Геймерский ASUS ROG Phone 3 выходит в Ро...
Геймерский ASUS ROG Phone 3 выходит в РоКомпания ASUS открыла предзаказы на игровой смартфон ROG Phone 3, которые был представлен еще в июле. Нов...
Moto G10 Play первые рендеры...
Moto G10 Play первые рендерыМото G9 Play было объявлено всего несколько месяцев назад, и теперь появились рендеры следующего поколени...
«ЛАНИТ-Интеграция» и Cisco обеспечивают ...
«ЛАНИТ-Интеграция» и Cisco обеспечивают Три московских COVID-центра были оснащены инновационной телемедицинской системой, разработанной «ЛАНИТ-Ин...
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеореги...
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегиТестируемый сегодня видеорегистратор CARCAM D5 оснащен дополнительной камерой. Помимо двухканальной съемк...
DxOMark не впечатлила камера iPhone 12 P...
DxOMark не впечатлила камера iPhone 12 PСмартфоны серии iPhone 12 были представлены уже несколько дней назад, однако журналистами будет разрешено...
Mi 10T Lite 5G получит 6 ГБ оперативной ...
Mi 10T Lite 5G получит 6 ГБ оперативной Появились новые подробности о смартфона Mi 10T Lite 5G. Новинка будет поставляется с 6 ГБ оперативной пам...
Популярный смартфон Redmi Note 8 получит...
Популярный смартфон Redmi Note 8 получитВ сети появился неофициальный список смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco, которые получат фирменную оболочку ...
Xbox Series S загружает игры быстрее...
Xbox Series S загружает игры быстрееНекоторое время назад на просторах интернета уже появилась информация о том, что компания Microsoft вроде...
AMD показала тесты RX 6000...
AMD показала тесты RX 6000Совсем недавно компания AMD официально представила свою новую линейку видеокарт AMD RX 6000, которые оказ...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm f...
Объектив Voigtlander Super Nokton 29mm fКомпания Cosina пополнила ассортимент суперсветосильных объективов моделью Voigtlander Super Nokton 29mm ...
Cooler Master представили водяное охлажд...
Cooler Master представили водяное охлаждCooler Master представляет систему жидкостного охлаждения MasterLiquid ML360 Sub-Zero. ...
MSI представила новую функцию для монито...
MSI представила новую функцию для монитоMSI Duet Display это кросс-платформенное решение, которое позволяет подключить дополнительный дисплей к о...
Обзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеровОбзор GameSir F4 Falcon. Триггер для мобильных шутеров
Обзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонкаОбзор HARPER PSL-025. Яркая и громкая портативная колонка
Обзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор ID-COOLING AURAFLOW X 240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшетаОбзор ORICO PH2. Недорогая подставка для смартфона и планшета
Обзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшетОбзор Prestigio SmartKids Max (2020). Детский планшет
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor