На Steam Deck можно поставить любую ОС

Вчера Гейб Ньюэлл дал интервью иностранному изданию, в ходе которого он рассказал про особенности портативной консоли Steam Deck. По его словам, производитель специально не стал использовать блокировку операционной системы — изначально из коробки пользователь получает операционную систему Steam OS, которая основана на операционной системе Linux. Но при этом система никак не будет ограничивать пользователя в плане платформы для приобретения видеоигры. Вы можете купить игру в Steam, а можете загрузить клиент любого другого магазина и покупать игры там, загружая и играя с комфортом.

Разработчики консоли считают, что никаких проблем с этим не будет и продвигать свой магазин, блокируя другие платформы, они не планируют. Более того, авторы консоли заявили, что никаких ограничений в плане операционной системы тоже не будет — разработчик официально заявил, что можно будет установить операционную систему Windows 10 или даже Windows 11. Дело в том, что аппаратное обеспечение консоли поддерживает новую операционную систему, а значит, вы можете поставить ее и играть с этой системы. И мы уверены, что это более выгодное решение, так как не все игры выходят под Linux, плюс нужно понимать, что драйверы под видеокарты чаще выходят именно на Windows, а уже потом на другие платформы. Но тот факт, что у пользователя будет выбор, не может не радовать. Особенно при учёте того, что к консоли можно подключить монитор и работать точно так же, как на обычном компьютере.
Комментарии и отзывы Steam Deck
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