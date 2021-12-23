На Tesla подали в суд за игры в дороге

Ранее в этом месяце Tesla подверглась критике из-за сообщений о том, что в некоторые игры можно играть в информационно-развлекательных системах на приборной панели, пока электромобиль находится в движении. Национальная администрация безопасности дорожного движения в США в настоящее время изучает Tesla в отношении так называемой функции «Пассажирские игры». Предварительная оценка Управления по расследованию дефектов (ODI) охватывает около 580 000 автомобилей Model 3, S, X и Y, проданных с 2017 года. Хотя функция предлагает игрокам признать, что они являются пассажирами, прежде чем они начнут игру, «Пассажирская игра» может отвлекать водителя и увеличивать риск аварии.

В сообщении издания New York Times указано, что в обновлении, выпущенном Tesla летом, стало возможным играть в три игры, пока машина движется. Раньше режим Passenger Play был доступен только тогда, когда электромобиль был в режиме парковки, но затем компания выпустила апдейт и исправила эту проблему. Объявляя о расследовании, федеральная служба СА процитировала отчет, который был подан в агентство в августе. «Tesla теперь делает возможными интерактивные видеоигры и поиск в Интернете в реальном времени на главном дисплее переднего сиденья во время движения автомобиля», — говорится в жалобе. «Почему производителю разрешено создавать отвлекающее по своей сути живое видео, которое занимает 2/3 экрана, на который водитель полагается для всей информации о транспортном средстве? Создание опасного отвлечения для водителя — это безрассудная халатность».
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