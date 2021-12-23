На Tesla подали в суд за игры в дороге

В сообщении издания New York Times указано, что в обновлении, выпущенном Tesla летом, стало возможным играть в три игры, пока машина движется. Раньше режим Passenger Play был доступен только тогда, когда электромобиль был в режиме парковки, но затем компания выпустила апдейт и исправила эту проблему. Объявляя о расследовании, федеральная служба СА процитировала отчет, который был подан в агентство в августе. «Tesla теперь делает возможными интерактивные видеоигры и поиск в Интернете в реальном времени на главном дисплее переднего сиденья во время движения автомобиля», — говорится в жалобе. «Почему производителю разрешено создавать отвлекающее по своей сути живое видео, которое занимает 2/3 экрана, на который водитель полагается для всей информации о транспортном средстве? Создание опасного отвлечения для водителя — это безрассудная халатность».