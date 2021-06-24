На Windows 11 можно будет обновиться бесплатно

Сегодня Microsoft подтвердила, что новая операционная система Windows 11 будет доступна в качестве бесплатного обновления для существующих лицензированных пользователей Windows 10. Это означает, что если у вас есть активированная версия текущей операционной системы Microsoft и ПК, который может справиться с новыми системными требованиями, вы уже в очереди, чтобы получить в свои руки новую версию бесплатно. Дата выпуска Windows 11 будет как раз к праздникам, но точной даты никто не называет.

Вот официальная строка с сайта Microsoft:

«Windows 11 будет доступна для бесплатного обновления для соответствующих требованиям ПК с Windows 10 и на новых ПК, начиная с релиза. Чтобы проверить, подходит ли ваш текущий компьютер с Windows 10 для бесплатного обновления до Windows 11, посетите Windows.com, чтобы загрузить приложение PC Health. Мы также работаем с нашими розничными партнерами, чтобы убедиться, что ПК с Windows 10, которые вы покупаете сегодня, были готовы к обновлению до Windows 11. Бесплатное обновление начнется на соответствующих ПК с Windows 10 со дня релиза и продолжится в 2022 году».

Мы не знаем, как долго продлится этот льготный период, поэтому нет гарантии, что вы сможете получить бесплатное обновление на неопределенный срок. Но, по крайней мере, Microsoft заявила, что это будет продолжаться до 2022 года.Чтобы обойти такие проблемы, вы всегда можете выполнить обновление в первый же день, но мы обычно советуем дать любой новой ОС немного времени на пробуждение, прежде чем отдавать свой рабочий или игровой ПК под управление новой операционной системы.
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