На Windows 11 с Windows 7 можно обновиться только начисто

Появилась свежая информация о том, что пользователи смогут обновиться с операционной системе Windows 7 до операционной системы Windows 11 только с чистой установкой. Это достаточно логичное решение, учитывая, что очень многие пользователи будут обновлять свою устаревшую в моральном плане систему, которой уже очень много лет. Соответственно, некоторые системные настройки и приложения просто нельзя перенести с операционной системы Windows 7 на более свежую систему. Исходя из этого, можно предположить, что компания Microsoft просто решила упростить жизнь своим пользователям, предоставив возможность устанавливать свежую версию операционной системы на компьютеры, но только начисто. Естественно, если у вас есть какие то важные системные файлы, обновления, настройки или прочий контент, который нужно перенести на новую операционную систему, вы можете просто заранее сделать бэкап данной информации на какой-то внешний носитель, после чего запустить обновление до свежей операционной системы и получить чистую версию Windows 11.

После этого можно совершенно спокойно взять свои файлы с внешнего носителя, перенести их на новую операционную систему и установить все настройки и сохранения, которые необходимы в повседневной работе. Более того, стоит поблагодарить компанию Microsoft за то, что она решила предоставить такую возможность, ведь далеко не все ожидали что, достаточно старые компьютеры с устаревшей операционной системой, которая не поддерживается уже несколько лет, получат возможность обновиться до Windows 11.