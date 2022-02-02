На автопилот Tesla поступает безумное количество жалоб

По данным The Washington Post, за последние три месяца поступило множество жалоб на автомобили Tesla, которые необъяснимым образом тормозят, пугая владельцев и вызывая более 100 жалоб в федеральное правительство. В октябре прошлого года генеральный директор Tesla Илон Маск заявил в Твиттере, что компания была вынуждена «откатить» версию 10.3 своей бета-версии программного обеспечения для самостоятельного вождения из-за проблем с предупреждениями о прямом столкновении и фантомным торможением.

Но с тех пор количество жалоб на торможение Tesla резко возросло. Согласно анализу The Washington Post, количество сообщений от владельцев Tesla о фантомном торможении в Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) за последние три месяца выросло до 107 жалоб по сравнению с 34 жалобами за предыдущие 22 месяца. Другой владелец Tesla Model Y, который сообщил об установке FSD в октябре 2021 года, сказал, что у него «сразу же» возникли проблемы с автопилотом и круиз-контролем с учетом трафика после установки обновления, включая «ложные предупреждения о столкновении спереди». «Эти предупреждения включали стандартные предупреждающие звуковые сигналы и красные индикаторы на дисплее вождения, а в какой-то момент включали ненужное экстренное торможение, когда передо мной не было препятствий», — написал этот человек. «Поэтому я вернулся к управлению автомобилем в ручном режиме, а не на автопилоте», — написал этот пользователь.