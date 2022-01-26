На памяти G.Skill поставили новый рекорд в разгоне DDR5

Компания G.Skill объявила о достижении нового мирового рекорда по разгону самой высокой частоты оперативной памяти на уровне DDR5-8888 (88-88-88-88). Данный рекорд легко побивает предыдущий рекорд, установленный еще во время запуска платформы 12-го поколения. Результат — еще один шаг на пути к рубежу DDR5-10000. Результата добился оверклокер lupin_no_musume с памятью G.Skill Trident Z5 DDR5. Этот комплект оперативной памяти использовался вместе с материнской платой Asus ROG Maximus Z690 Apex и процессором Intel Core i9-12900K. Соответственно, результат оверклокера легко побил предыдущий рекорд DDR5-8704, который был установлен во время запуска 12-го поколения в начале ноября. Он также был установлен с использованием комбинации памяти G.Skill и материнской платы Asus Z690 Apex.

Оценка была получена с использованием охлаждения жидким азотом и едва ли отражает то, что вы могли бы увидеть в реальном мире, но не забывайте, что другой оверклокер достиг почти DDR5-8000 с памятью Teamgroup и материнской платой Asrock Z690 Aqua OC с использованием воздушного охлаждения. G.Skill ранее продемонстрировала стабильный результат бенчмарка на уровне DDR5-7000 и, безусловно, собрала свои лучшие микросхемы, чтобы их можно было использовать в более быстрых комплектах позже в этом году. Так что, хотя до популярности памяти DDR5-8888 еще далеко, это яркий пример того, что оперативная память нового поколения действительно демонстрирует внушительную производительность.