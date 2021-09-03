На выходных поиграть в Watch Dogs Legion можно бесплатно

Watch Dogs Legion — довольно нестандартный проект от компании Ubisoft, который получил пусть и не восторженные оценки, но фанатам серии явно понравился. Рецензии были неоднозначными — как это часто бывает, когда разработчики начинают потихоньку экспериментировать с геймплеем и сюжетом, то не всё всегда получается идеально. Но, в итоге, играть за кого-угодно в Легионе очень даже увлекательно, особенно если вы большой фанат темы хакерства. А теперь для тех, кто давно мечтал о данном проекте, у нас есть просто шикарные новости, которые скрасят начало осени. Если вы еще не пробовали игру, но сохраняете любопытство, в Watch Dogs Legion можно играть бесплатно с пятницы, 3 сентября, по воскресенье, 5 сентября, на ПК через Epic Games Store или Ubisoft Store (в любом случае вам нужен клиент Ubisoft).

Если вам нравится то, что вы видите в этот период, вы можете купить игру с большой скидкой и сохранить свой прогресс. На все версии для ПК действует скидка 60%, а на сезонный абонемент — 25%. И брать сезонный пропуск на самом деле действительно стоит, так как Watch Dogs Legion мир значительно расширился с момента запуска. В дополнение к содержательному однопользовательскому расширению, в которое добавлен главный герой первой игры, есть также многопользовательский режим, который позволит развлекаться даже после того, как вы осилите сюжет. Отличная возможность попробовать ААА-игру на выходных, так что не стоит её упускать. Да и пройти сюжет можно за пару дней.
Комментарии и отзывы Watch Dogs Legion
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