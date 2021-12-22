Наборы инструментов Intel oneAPI 2022 доступны для скачивания

Intel объявила о выпуске наборов инструментов для oneAPI 2022. Благодаря расширенным кросс-архитектурным свойствам новые усовершенствованные программные инструменты предлагают разработчикам дополнительные ресурсы для ускорения вычислений.

oneAPI представляет собой открытую унифицированную кросс-архитектурную модель программирования для центральных процессоров, графики, программируемых матриц и других ускорителей. Стандартизированная программная модель упрощает разработку программного обеспечения и обеспечивает высокую производительность ускоренных вычислений без привязки к частным стандартам, позволяя при этом интегрировать устаревший код. 

Список новых функций включает первый в мире унифицированный компилятор с поддержкой C++, SYCL и Fortran, реализацию языка Python для центральных и графических процессоров с распараллеливанием данных, инструменты для расширенного моделирования и настройки эффективности работы ускорителей, а также средства повышения производительности для рабочих нагрузок ИИ и визуализации трассировки лучей. Модель кроссплатформенного программирования oneAPI предоставляет специалистам инструменты для повышения продуктивности и увеличения скорости написания кода при создании кросс-архитектурных приложений.

Согласно данным исследования Evans Data, 40% разработчиков ориентируются на гетерогенные системы, в которых используется несколько типов процессоров, процессорных ядер или сопроцессоров. Кросс-архитектурные вычисления, продвигаемые с помощью oneAPI в гетерогенных системах с использованием процессоров, графики, программируемых матриц (FPGA) и других ускорителей, способствуют более быстрому внедрению инноваций. Для каждого из них необходимо программное обеспечение, с помощью которого все эти компоненты можно объединить в комплексное решение. Используя oneAPI, разработчики могут выбирать наиболее оптимальное оборудование для конкретного решения без дополнительных экономических затрат и технологических ограничений, свойственных закрытым моделям программирования.

Наборы инструментов Intel® oneAPI 2022 обеспечивают производительность и продуктивность благодаря полному комплекту современных средств разработки, включая компиляторы, библиотеки, предварительно оптимизированные фреймворки, анализаторы и отладчики. За последний год было добавлено и улучшено более 900 функций, которые расширяют возможности каждого инструмента в основном и специализированных наборах. В настоящее время они уже доступны для загрузки или использования в облаке Intel® DevCloud на бесплатной основе.

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