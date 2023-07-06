Началась сборка суперкомпьютера El Capitan на процессорах AMD

На прошлой неделе Лаборатория Лоуренса Ливермора объявила, что специалисты уже начали устанавливать компоненты своего предстоящего суперкомпьютера El Capitan, который полностью начнёт работать в следующем году. Одним из ключевых компонентов системы станет грядущий процессор Instinct MI300 от компании AMD. Авторы проекта объяснили, что так же как Frontier и Aurora, El Capitan основан на суперкомпьютерной архитектуре Shasta от HPE и поэтому создается компанией HP Enterprise. Когда он будет завершён в середине 2024 года, ожидается, что машина будет обеспечивать производительность более 2 эксафлопс, и в на тот момент она должна будет стать самым быстрым суперкомпьютером в мире.

Суперкомпьютер будет основан на гибридном процессоре Instinct MI300 от AMD, который содержит 24 многоцелевых ядра Zen 4, вычислительные графические процессоры на базе архитектуры CDNA 3 и 128 ГБ памяти HBM3. Процессор производится TSMC на технологическом процессе в 5 нанометров, так что это будет достаточно экономичное решение на самом деле. Кроме того, компания AMD тестировала свой процессор Instinct MI300 на собственных стендах в течение нескольких месяцев, и, похоже, наконец готова начать поставки компонента потенциальным покупателям. Но нужно понимать, что на сборку и запуск суперкомпьютера необходимо потратить почти год, так как все компоненты нужно протестировать как на аппаратном, так и на программном уровне. И в итоге это будет очень мощное решение.
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