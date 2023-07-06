Началась сборка суперкомпьютера El Capitan на процессорах AMD

Суперкомпьютер будет основан на гибридном процессоре Instinct MI300 от AMD, который содержит 24 многоцелевых ядра Zen 4, вычислительные графические процессоры на базе архитектуры CDNA 3 и 128 ГБ памяти HBM3. Процессор производится TSMC на технологическом процессе в 5 нанометров, так что это будет достаточно экономичное решение на самом деле. Кроме того, компания AMD тестировала свой процессор Instinct MI300 на собственных стендах в течение нескольких месяцев, и, похоже, наконец готова начать поставки компонента потенциальным покупателям. Но нужно понимать, что на сборку и запуск суперкомпьютера необходимо потратить почти год, так как все компоненты нужно протестировать как на аппаратном, так и на программном уровне. И в итоге это будет очень мощное решение.