Начался шестой сезон PUBG

PUBG шестой сезон готовит много изменений и нововведений. Одним из главных является добавление новой карты.

Каракин - остров два на два км у берегов Северной Африки. Остров вмещает 64 игрока максимум. Остров с каменистой поверхностью и открытыми участками, городскими зонами и подземными туннелями.

В игру добавили бомбу-липучку, она доступна только на новой карте. Разработчики добавило новый транспорт, аэроплан. Аэроплан доступен на Мирамаре и Эрангеле, в нем два места для пилота и пассажира, который может использовать оружие в полете.

В игре будут доступны миссии, испытания и система званий выжившего, система мастерства. Доработан игровой процесс и интерфейс. Улучшена смена режима стрельбы, баланс трофеев. Добавили новые скины и предметы. Исправили ошибки, баги, недочеты и некорректное изображение некоторых предметов.