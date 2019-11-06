Наружная камера от Xiaomi

Xiaomi выпустила продукт под платформой Youpin Crowdfunding. Им является наружная камера Xiaobai N1 Smart PTZ Edition. Камера поставляется с потрясающим ценником в $ 28.

Умная уличная камера Xiaobai N1 PTZ Edition использует вращающийся дизайн панорамирования/наклона с диапазоном охвата до 270 °. Внешний корпус имеет сертификацию IP66, которая может эффективно предотвращать попадание пыли, а также противостоять проникновению струи воды.

В устройстве используется 2-мегапиксельная камера высокого разрешения 1080p. Также есть встроенные 10 бусин инфракрасного света ночного видения с дальностью обзора до 15 метров. Камера Xiaobai поступит в продажу 18 декабря.