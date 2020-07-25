Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45

Для стабильной работы системы водоснабжения из центрального водопровода используется насосная станция. В настоящее время для нормального проживания в частном доме, зачастую не всегда хватает воды. Чтобы правильно подобрать модель, отвечающую индивидуальным особенностям эксплуатации, необходимо учесть ряд параметров. К ним относятся высота подъема воды, объем гидроаккумулятора, материал изготовления, технические характеристики и способ установки. Но немаловажно подобрать и проверенное оборудование, способное прослужить много лет и выдерживать перепады температуры и различное качество воды, в чем поможет наш рейтинг лучших насосных станций для частного дома, собранный на основании ключевых характеристик и отзывов пользователей.

Насосная станция Grundfos SCALA2 3-45

Установка водоснабжения Grundfos SCALA2 3-45 предназначена для перекачивания чистой воды. Она поддерживает постоянное давление воды при переменном расходе. Способна обеспечить водой трехэтажный частный дом, в котором до восьми водоразборных точек.
Служит для повышения давления, улучшая напор из городских магистралей. Применяется также для организации полива. Способна поднимать воду из колодца с глубины до 8 м.

Станция компактна, ее габариты – 304×193×403 мм. Включает все необходимое для работы: насос, встроенный бак, автоматику, обратные клапаны. Докупать ничего не придется: установите систему и подключите к сети. Если требуемое давление в системе будет отличаться от текущего, датчик подаст сигнал на интеллектуальный блок управления установки, чтобы частотный преобразователь адаптировал скорость вращения вала под требуемые условия работы.

Панель управления с индикацией, позволяет выставлять необходимое давление и получать сведения о работе и ошибках. Высокая энергоэффективность достигается за счет двигателя на постоянных магнитах и преобразователя частоты.

Технические характеристики:

  • Максимальный напор 45 м
  • Максимальный расход 5 м3/ч
  • Объем гидроаккумулятора 0,65 л
  • Диаметр соединения 1"
  • Пропускная способность 3 м3/ч
  • Уровень шума до 47 дБ
  • Напряжение сети 230 В
  • Материал кожуха насоса композитный материал полифениленоксид
  • Максимальное давление 6 бар
  • Допустимая температура перекачиваемой жидкости от 0°C до 45°C
  • Комплектация включает: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, бак (0,65 л), датчик давления и обратный клапан

Преимущества:

  • Самовсасывающая (с глубины до 8 м)
  • Поддержание постоянного давления при переменном расходе
  • Компактная
  • Бесшумная
  • Защищает от сухого хода и цикличности
  • Граничение максимальног времени работы (30 мин)
  • Автосброс ошибок
  • Индикатор ошибок на панели управления
  • Надежная работа в расширином диапазоне напряжения (170-300В)с характеристиками, близкими к номинальным

Насосная станция KARCHER BP 5 Home

Насосная станция Karcher BP 5 Home & Garden обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Модель работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует.
Насос позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Karcher BP 5 Home & Garden оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания.

Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны.

Многоступенчатый насос работает значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.

Технические характеристики:

  • Потребляемая мощность 1000 Вт
  • Механизм насоса центробежный
  • Трубное соединение G1"
  • Пропускная способность 6 м³/ч
  • Производительность 100 л/мин
  • Максимальная глубина забора воды 8 м
  • Подъем воды 48 м
  • Материал корпуса пластик
  • Допустимая температура жидкости 35°
  • Допустимый диаметр твердых частиц 1 мм
  • Защита от перегрева есть
  • Длина сетевого кабеля 1.85 м

Преимущества:

  • Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов
  • Производительность 4500 л/час
  • Фланец и вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы Karcher BP 5 HOME 1.645-370
  • Обратный клапан препятствует возврату перекачиваемой воды
  • Интегрированный манометр - совершенный контроль и обслуживание
  • Защитная функция от перегрева насосной станции

Насосная станция Metabo HWW 9000/100 G

Автоматическая насосная станция Metabo HWW 9000/100 G (Метабо ХВВ 9000/100 Г) устанавливается для полива садовых участков с помощью 1 – 6 дождевальных установок, водоснабжения, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды.
Устройство действует с мощностью 1900 Вт, достигая производительности 150 л/мин. Пропускная способность прибора достигает 9 м³/ч. Насосная станция дополнена эффективной защитой от перегрева. Поставка осуществляется с уплотнительной лентой и обратным клапаном.

Оборудование Metabo HWW9000/100G оснащено высокопрочным корпусом из чугуна, нержавеющей стали и пластика, который дополнен резьбой для соединения с трубами при поддержке разъемов 1” и 1 1/4".

Насос позволяет осуществлять забор на глубине до девяти метров, а также поднимать воду на высоту до 51 м. Предусматривается наличие столитрового бака.

Манометр позволяет контролировать давление во время работы насосной станции Metabo HWW 9000/100 G 600977000. Встроенная защита двигателя от перегрузки обеспечивает долгий срок службы агрегата.

Технические характеристики:

  • Потребляемая мощность 1900 Вт
  • Механизм насоса центробежный
  • Трубное соединение 1", 1 1/4"
  • Пропускная способность 9 м³/ч
  • Производительность 150 л/мин
  • Максимальная глубина забора воды 9 м
  • Подъем воды 51 м
  • Материал корпуса: чугун, пластик, нержавеющая сталь
  • Объем бака 100 л
  • Длина сетевого кабеля 1.5 м
  • Защита от перегрева: есть

Преимущества:

  • Корпус изготовлен из чугуна
  • Отличная производительность - 9000 л/ч
  • Длина кабеля 1.5 м
  • Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
  • Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
  • Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок
  • Система высококачественных контактных уплотнительных колец

Насосная станция GARDENA 5000/5 Premium Eco

Станция бытового водоснабжения GARDENA 5000/5 Premium Eco с номинальной мощностью 1200 Вт идеально подходит для стационарной установки в качестве постоянного элемента Вашей системы водоснабжения.
Вы можете использовать дождевую воду там, где Вам необходимо: дома в уборной комнате или для стиральной машины, либо в саду для полива. Конструкция насоса обеспечивает его компактную установку. Санация бытового водоснабжения поставляется с установленным автоматическим обратным клапаном и фильтром предварительной очистки, который защищает насос от проникновения посторонних предметов и песка.

Оба элемента упрощают установку, а также обеспечивает надежность и длительный срок службы насоса.Плавная регулировка Эко-режима позволяет экономить до 15% энергии по сравнению с обычным режимом. Удобный многофункциональный переключатель позволяет выбрать режим работы: старт, ручной, автоматический, отключение.

Технические характеристики:

  • Потребляемая мощность 1200 Вт
  • Механизм насоса центробежный
  • Забор воды нижний
  • Производительность 75 л/мин
  • Максимальная глубина забора воды 8 м
  • Подъем воды 50 м
  • Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь
  • Объем бака 24 л
  • Допустимая температура жидкости 35°
  • Датчик сухого хода: есть
  • Защита от перегрева: есть

Преимущества:

  • Гидробак не требует обслуживания в течение 5 лет
  • Широкая заливная горловина
  • Автоматический обратный клапан
  • Встроенное реле давления
  • Фильтр предварительной очистки
  • Двигатель не требует технического обслуживания

Насосная станция Daewoo Power Products DAS 6000/24 INOX

Насосная станция DAEWOO DAS 6000/24 INOX предназначена для создания водопроводной сети на даче, в доме или для наполнения и опустошения различных баков и резервуаров.
Встроенный манометр позволяет контролировать уровень рабочего давления и защитить прибор от поломок. Корпус станции изготовлен из стали inox, которая делает устройство долговечным.

Ножки с отверстиями позволяют вмонтировать станцию в твердую ровную поверхность для большей устойчивости. Станция водоснабжения Daewoo DAS 6000/24 INOX может использоваться в системах полива и орошения. Насосные станции не предназначены для использования в строительных работах,для перекачивания фекалий и ГСМ. Используйте насосные станции исключительно для перекачивания чистой воды.

Технические характеристики:

  • Потребляемая мощность: 1400 Вт
  • Напряжение сети: 220 В
  • Максимальная производительность: 6000 л/час
  • Высота подачи воды: 50 м
  • Максимальное давление: 5 бар
  • Глубина всасывания: 8 м
  • Диаметр разъема соединения: 1 дюйм
  • Сечение кабеля: 3х1 мм
  • Длина кабеля: 1.2 м
  • Допустимая температура жидкости: 35 °C
  • Метод установки: горизонтальный
  • Вес нетто: 18 кг
  • Габариты (Д*Ш*В): 565x330x660 мм
  • Объем бака: 24 л

Преимущества:

  • Встроенный манометр для контроля давления
  • Работа в автоматическом режиме
  • Гидробак из высококачественной стали
  • Двигатель с защитой от перегрузок и перегрева
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