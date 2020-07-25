Лучшая насосная станция. Grundfos SCALA2 3-45

Насосная станция Grundfos SCALA2 3-45
Установка водоснабжения Grundfos SCALA2 3-45 предназначена для перекачивания чистой воды. Она поддерживает постоянное давление воды при переменном расходе. Способна обеспечить водой трехэтажный частный дом, в котором до восьми водоразборных точек. Служит для повышения давления, улучшая напор из городских магистралей. Применяется также для организации полива. Способна поднимать воду из колодца с глубины до 8 м.
Станция компактна, ее габариты – 304×193×403 мм. Включает все необходимое для работы: насос, встроенный бак, автоматику, обратные клапаны. Докупать ничего не придется: установите систему и подключите к сети. Если требуемое давление в системе будет отличаться от текущего, датчик подаст сигнал на интеллектуальный блок управления установки, чтобы частотный преобразователь адаптировал скорость вращения вала под требуемые условия работы.
Панель управления с индикацией, позволяет выставлять необходимое давление и получать сведения о работе и ошибках. Высокая энергоэффективность достигается за счет двигателя на постоянных магнитах и преобразователя частоты.
Технические характеристики:
- Максимальный напор 45 м
- Максимальный расход 5 м3/ч
- Объем гидроаккумулятора 0,65 л
- Диаметр соединения 1"
- Пропускная способность 3 м3/ч
- Уровень шума до 47 дБ
- Напряжение сети 230 В
- Материал кожуха насоса композитный материал полифениленоксид
- Максимальное давление 6 бар
- Допустимая температура перекачиваемой жидкости от 0°C до 45°C
- Комплектация включает: насос, электродвигатель со встроенным преобразователем частоты, бак (0,65 л), датчик давления и обратный клапан
Преимущества:
- Самовсасывающая (с глубины до 8 м)
- Поддержание постоянного давления при переменном расходе
- Компактная
- Бесшумная
- Защищает от сухого хода и цикличности
- Граничение максимальног времени работы (30 мин)
- Автосброс ошибок
- Индикатор ошибок на панели управления
- Надежная работа в расширином диапазоне напряжения (170-300В)с характеристиками, близкими к номинальным
Насосная станция KARCHER BP 5 Home
Насосная станция Karcher BP 5 Home & Garden обеспечивает бесперебойное орошение сада и постоянное давление воды, необходимое для водоснабжения дома. Модель работает только тогда, когда это необходимо, и автоматически отключается, когда необходимость в подаче воды отсутствует. Насос позволяет одновременно присоединить два шланга – например, один для ручного полива, а другой – для орошения газона дождевателем. Karcher BP 5 Home & Garden оснащен входным фильтром, обратным клапаном и устройством защиты от «сухого хода», обеспечивает постоянное давление и не требует технического обслуживания.
Ножной переключатель и звукопоглощающие резиновые ножки дают дополнительный комфорт. При возникновении неисправности специальный индикатор показывает, где находится ее причина – со стороны всасывания или с напорной стороны.
Многоступенчатый насос работает значительно тише инжекторных и позволяет экономить до 30% энергии при равной производительности. Высококачественные материалы гарантируют долгий срок службы.
Технические характеристики:
- Потребляемая мощность 1000 Вт
- Механизм насоса центробежный
- Трубное соединение G1"
- Пропускная способность 6 м³/ч
- Производительность 100 л/мин
- Максимальная глубина забора воды 8 м
- Подъем воды 48 м
- Материал корпуса пластик
- Допустимая температура жидкости 35°
- Допустимый диаметр твердых частиц 1 мм
- Защита от перегрева есть
- Длина сетевого кабеля 1.85 м
Преимущества:
- Станция легко монтируется к полу с помощью крепежных элементов
- Производительность 4500 л/час
- Фланец и вал из нержавеющей стали - для долгого срока службы Karcher BP 5 HOME 1.645-370
- Обратный клапан препятствует возврату перекачиваемой воды
- Интегрированный манометр - совершенный контроль и обслуживание
- Защитная функция от перегрева насосной станции
Насосная станция Metabo HWW 9000/100 G
Автоматическая насосная станция Metabo HWW 9000/100 G (Метабо ХВВ 9000/100 Г) устанавливается для полива садовых участков с помощью 1 – 6 дождевальных установок, водоснабжения, а также для подачи, откачивания и перекачивания чистой воды. Устройство действует с мощностью 1900 Вт, достигая производительности 150 л/мин. Пропускная способность прибора достигает 9 м³/ч. Насосная станция дополнена эффективной защитой от перегрева. Поставка осуществляется с уплотнительной лентой и обратным клапаном.
Оборудование Metabo HWW9000/100G оснащено высокопрочным корпусом из чугуна, нержавеющей стали и пластика, который дополнен резьбой для соединения с трубами при поддержке разъемов 1” и 1 1/4".
Насос позволяет осуществлять забор на глубине до девяти метров, а также поднимать воду на высоту до 51 м. Предусматривается наличие столитрового бака.
Манометр позволяет контролировать давление во время работы насосной станции Metabo HWW 9000/100 G 600977000. Встроенная защита двигателя от перегрузки обеспечивает долгий срок службы агрегата.
Технические характеристики:
- Потребляемая мощность 1900 Вт
- Механизм насоса центробежный
- Трубное соединение 1", 1 1/4"
- Пропускная способность 9 м³/ч
- Производительность 150 л/мин
- Максимальная глубина забора воды 9 м
- Подъем воды 51 м
- Материал корпуса: чугун, пластик, нержавеющая сталь
- Объем бака 100 л
- Длина сетевого кабеля 1.5 м
- Защита от перегрева: есть
Преимущества:
- Корпус изготовлен из чугуна
- Отличная производительность - 9000 л/ч
- Длина кабеля 1.5 м
- Приводной вал выполнен из нержавеющей стали
- Конденсаторный двигатель не требует обслуживания
- Использование для автоматического водоснабжения, ирригации садовых участков с помощью 1-6 дождевальных установок
- Система высококачественных контактных уплотнительных колец
Насосная станция GARDENA 5000/5 Premium Eco
Станция бытового водоснабжения GARDENA 5000/5 Premium Eco с номинальной мощностью 1200 Вт идеально подходит для стационарной установки в качестве постоянного элемента Вашей системы водоснабжения. Вы можете использовать дождевую воду там, где Вам необходимо: дома в уборной комнате или для стиральной машины, либо в саду для полива. Конструкция насоса обеспечивает его компактную установку. Санация бытового водоснабжения поставляется с установленным автоматическим обратным клапаном и фильтром предварительной очистки, который защищает насос от проникновения посторонних предметов и песка.
Оба элемента упрощают установку, а также обеспечивает надежность и длительный срок службы насоса.Плавная регулировка Эко-режима позволяет экономить до 15% энергии по сравнению с обычным режимом. Удобный многофункциональный переключатель позволяет выбрать режим работы: старт, ручной, автоматический, отключение.
Технические характеристики:
- Потребляемая мощность 1200 Вт
- Механизм насоса центробежный
- Забор воды нижний
- Производительность 75 л/мин
- Максимальная глубина забора воды 8 м
- Подъем воды 50 м
- Материал корпуса пластик, нержавеющая сталь
- Объем бака 24 л
- Допустимая температура жидкости 35°
- Датчик сухого хода: есть
- Защита от перегрева: есть
Преимущества:
- Гидробак не требует обслуживания в течение 5 лет
- Широкая заливная горловина
- Автоматический обратный клапан
- Встроенное реле давления
- Фильтр предварительной очистки
- Двигатель не требует технического обслуживания
Насосная станция Daewoo Power Products DAS 6000/24 INOX
Насосная станция DAEWOO DAS 6000/24 INOX предназначена для создания водопроводной сети на даче, в доме или для наполнения и опустошения различных баков и резервуаров. Встроенный манометр позволяет контролировать уровень рабочего давления и защитить прибор от поломок. Корпус станции изготовлен из стали inox, которая делает устройство долговечным.
Ножки с отверстиями позволяют вмонтировать станцию в твердую ровную поверхность для большей устойчивости. Станция водоснабжения Daewoo DAS 6000/24 INOX может использоваться в системах полива и орошения. Насосные станции не предназначены для использования в строительных работах,для перекачивания фекалий и ГСМ. Используйте насосные станции исключительно для перекачивания чистой воды.
Технические характеристики:
- Потребляемая мощность: 1400 Вт
- Напряжение сети: 220 В
- Максимальная производительность: 6000 л/час
- Высота подачи воды: 50 м
- Максимальное давление: 5 бар
- Глубина всасывания: 8 м
- Диаметр разъема соединения: 1 дюйм
- Сечение кабеля: 3х1 мм
- Длина кабеля: 1.2 м
- Допустимая температура жидкости: 35 °C
- Метод установки: горизонтальный
- Вес нетто: 18 кг
- Габариты (Д*Ш*В): 565x330x660 мм
- Объем бака: 24 л
Преимущества:
- Встроенный манометр для контроля давления
- Работа в автоматическом режиме
- Гидробак из высококачественной стали
- Двигатель с защитой от перегрузок и перегрева