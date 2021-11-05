Настольные мини-ПК серии PRO DP21 и PRO DP130 от MSI

Серии PRO DP21 и PRO DP130 - это совершенно новые ПК для бизнеса и производительности, компактные форм-факторы, которые могут поместиться в любой домашней студии или рабочем месте. Цель PRO DP21 и DP130 - обеспечить более безопасное место для вашей деловой информации. Технология TPM 2.0 защищает конфиденциальные бизнес-данные, так что вам и вашей команде больше не нужно беспокоиться о проблемах информационной безопасности. Вы можете испытать захватывающий дух анализ больших данных и сократить потери времени, работая с процессором Intel Core i7 последнего поколения 12-го поколения и памятью 64 ГБ с двухканальной конструкцией и новейшей операционной системой Windows 11. Вы также можете наслаждаться высококачественной графикой или видео 4K для любого развлечения.

PRO DP130 оснащен графической картой MSI Nvidia Geforce, которая позволяет пользователям демонстрировать продукты с помощью видеостены, наслаждаться играми и стать мощным домашним ПК. Вы можете настроить свой собственный MSI Center, настроив функции в соответствии с вашими потребностями, чтобы избежать ненужной нагрузки на систему. Функция Smart Priority позволяет пользователям правильно распределять аппаратные ресурсы для своей работы. Smart Image Finder поможет вам найти фотографии по ключевым словам. PRO DP21 и DP130 разработаны специально для людей, находящихся в пути, и тех, кто занимается бизнесом. Функция Smart Priority позволяет пользователям правильно распределять аппаратные ресурсы для своей работы. Smart Image Finder поможет вам найти фотографии по ключевым словам. PRO DP21 и DP130 разработаны специально для людей, находящихся в пути, и тех, кто занимается бизнесом.
Комментарии и отзывы MSI PRO DP21
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутент…
Google собирается по умолчанию включить двухфакторную аутентВ мае Google объявил о планах включить двухфакторную аутентификацию или двухэтапную проверку по умолчанию…
Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный дост…
Домашнее облачное хранилище Cubbit предлагает удаленный достCubbit - персональное домашнее облачное хранилище, которое подключено локально к вашей домашней сети и об…
GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080…
GeForce Now от Nvidia получает обновление RTX 3080Nvidia запускает выделенные игровые модули RTX 3080 с низкой задержкой в ​​облаке до конца 2021 года. GeF…
Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искусс…
Raspberry Pi Build HAT позволяет комбинировать LEGO и искуссRaspberry Pi Foundation выпустил свой последний аксессуар Raspberry Pi в виде удобной Raspberry Pi Build …
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE U…
Мини компьютер с доступом в интернет Raspberry Pi Zero PoE UЛюбители платформы Raspberry Pi, желающие выйти в интернет через мини-ПК Raspberry Pi Zero, должно заинте…
MAINGEAR запускает предварительные заказы на процессоры Inte…
MAINGEAR запускает предварительные заказы на процессоры InteСегодня системный интегратор ПК, MAINGEAR объявил, что совершенно новые процессоры Intel Core 12-го покол…
Суперкомпьютер Intel Aurora потребует 2 экзафлопс вычислител…
Суперкомпьютер Intel Aurora потребует 2 экзафлопс вычислителСуперкомпьютер Intel Aurora - это контракт на 500 миллионов долларов с Министерством энергетики США на по…
Новый мини-ПК Raspberry Pi Zero 2 W…
Новый мини-ПК Raspberry Pi Zero 2 WЭбен Аптон и Raspberry Pi объявили о запуске нового мини - ПК Raspberry Pi Нулевой. Он оснащен четырехъяд…
Обзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизораОбзор Harper ABX-170. Компактный мультимедийный центр для вашего телевизора
Обзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПКОбзор Predator Orion 9000: PO9-920 (DG.E24ER.00B). Тесты топового системного ПК
Лучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box SЛучшие Android приставки. Xiaomi Mi Box S
Идей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBoxИдей подарков на Новый год. Медиаплеер SBER SberBox
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor