Настольные мини-ПК серии PRO DP21 и PRO DP130 от MSI

PRO DP130 оснащен графической картой MSI Nvidia Geforce, которая позволяет пользователям демонстрировать продукты с помощью видеостены, наслаждаться играми и стать мощным домашним ПК. Вы можете настроить свой собственный MSI Center, настроив функции в соответствии с вашими потребностями, чтобы избежать ненужной нагрузки на систему. Функция Smart Priority позволяет пользователям правильно распределять аппаратные ресурсы для своей работы. Smart Image Finder поможет вам найти фотографии по ключевым словам. PRO DP21 и DP130 разработаны специально для людей, находящихся в пути, и тех, кто занимается бизнесом. Функция Smart Priority позволяет пользователям правильно распределять аппаратные ресурсы для своей работы. Smart Image Finder поможет вам найти фотографии по ключевым словам. PRO DP21 и DP130 разработаны специально для людей, находящихся в пути, и тех, кто занимается бизнесом.