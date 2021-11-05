Настольные мини-ПК серии PRO DP21 и PRO DP130 от MSI

Серии PRO DP21 и PRO DP130 - это совершенно новые ПК для бизнеса и производительности, компактные форм-факторы, которые могут поместиться в любой домашней студии или рабочем месте. Цель PRO DP21 и DP130 - обеспечить более безопасное место для вашей деловой информации. Технология TPM 2.0 защищает конфиденциальные бизнес-данные, так что вам и вашей команде больше не нужно беспокоиться о проблемах информационной безопасности. Вы можете испытать захватывающий дух анализ больших данных и сократить потери времени, работая с процессором Intel Core i7 последнего поколения 12-го поколения и памятью 64 ГБ с двухканальной конструкцией и новейшей операционной системой Windows 11. Вы также можете наслаждаться высококачественной графикой или видео 4K для любого развлечения.

PRO DP130 оснащен графической картой MSI Nvidia Geforce, которая позволяет пользователям демонстрировать продукты с помощью видеостены, наслаждаться играми и стать мощным домашним ПК. Вы можете настроить свой собственный MSI Center, настроив функции в соответствии с вашими потребностями, чтобы избежать ненужной нагрузки на систему. Функция Smart Priority позволяет пользователям правильно распределять аппаратные ресурсы для своей работы. Smart Image Finder поможет вам найти фотографии по ключевым словам. PRO DP21 и DP130 разработаны специально для людей, находящихся в пути, и тех, кто занимается бизнесом. Функция Smart Priority позволяет пользователям правильно распределять аппаратные ресурсы для своей работы. Smart Image Finder поможет вам найти фотографии по ключевым словам. PRO DP21 и DP130 разработаны специально для людей, находящихся в пути, и тех, кто занимается бизнесом.