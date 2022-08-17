Наушники Adidas RPT-02 SOL заряжаются от солнца

Новая пара беспроводных наушников Adidas на солнечных батареях защитит вас от необходимости постоянно заряжать гаджет от розетки. Спортивный бренд объединился с Zound Industries для создания накладных наушников Adidas RPT-02 SOL, которые можно заряжать как естественным, так и искусственным светом. Мы были приятно удивлены ранее выпущенным Adidas RPT-01, который обеспечивает 40 часов беспроводного воспроизведения. Новая линейка имеет почти идентичный дизайн, но обещает вдвое большее время воспроизведения — 80 часов — не говоря уже о возможности зарядки в любое время суток. Он также сделан из комбинации переработанного пластика и нейлона. Оголовье RPT-02 SOL изготовлено из очень гибкого материала световых элементов шведской компанией Exeger, специализирующейся на солнечных технологиях, под названием Powerfoyle.

Материал солнечных элементов можно наносить трафаретной печатью на пластик, что позволяет использовать его в самых разных областях — от стен до автомобилей и бытовой электроники. В отличие от старых типов солнечных батарей, которым нужен сильный и постоянный источник естественного света, Powerfoyle может заряжаться в различных условиях освещения. Другие компании уже производили наушники с солнечными батареями, поэтому RPT-02 не первые с этой функцией, но они все еще относительно редки. RPT-02 не является водонепроницаемым, но имеет рейтинг IPX4, поэтому он может выдерживать пот и брызги из близлежащего океана или озера. Наушники оснащены встроенными элементами управления для изменения песен или громкости, а также есть индикатор, который помогает найти лучший свет для зарядки.
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