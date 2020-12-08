Назван главный недостаток Apple AirPods Max

Сегодня компания Apple официально представила новые наушники беспроводного типа под названием Apple AirPods Max, которые обладают целым перечнем уникальных особенностей. Однако устройство, как оказалось, обладает и серьезным недостатком, так как производитель решил отказаться от защиты от влаги. То есть, если вы вдруг решите прогуляться под дождем в таких наушниках или заняться чем-то ещё подобным, то стоит обязательно спрятать устройство. Довольно странное решение, ведь устройство за 549 долларов просто обязано обладать данным преимуществом, особенно если речь идет о банальной защите от влаги, никто же не требует возможность плавать в бассейне или около того. Вероятно, это оставят на последующие модели наушников.