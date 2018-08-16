Не работает iPhone? Обратить к профессионалам

2018-08-16, Автор - Айдар Габдулхаков; [80]
Времена кирпичных телефонов, которые тяжело было сломать или разбить уже давно прошли. Современные мобильные устройства не могут похвастаться своей долговечностью и им достаточно упасть с небольшой высоты, чтобы повредить, как минимум дисплей. Первой ошибкой пользователей является обращение в дешевые сервисные центры, которые могут сделать только хуже. Так что же делать?

Порой ремонт вашего смартфон обходится чуть ли не в ту же стоимость, сколько и стоит устройство. Однако в некоторых случаях все же проще отремонтировать, чем купить новое, особенно, когда речь идет о девайсах от компании Apple. Если ранее запчасти на яблочные смартфоны или планшеты обходились в кругленькую сумму, то сегодня, как нам кажется, ремонт подобных устройств достиг приемлемой цены. Если же вы не имеете представление куда отдать свой сломанный iPhone или iPad на ремонт, то лучше обратитесь к специализированные сервисные центры, такие как https://apple.fastrestore.ru/.

Действительно, не следует доверять уличным ремонтникам, которые за частую используют дешевые китайские аналоги, которые могут сломаться очень быстро, и придется в очередной раз бежать в сервис. Официальные сервисные центры все же являются гарантами качества, да и цена не сильно будет отличаться от самоучек.

Однако если вы все же не хотите сильно тратиться на ремонт, однако починить свой, к примеру, треснутый экран желание есть. То можете самостоятельно заказать дисплей в любом Интернет магазине и сходить в недорогой, но проверенный временем сервисный центр, где вам придется выложить наличные только за работу, которая стоит не так дорого. Ведь сервисники, в основном, делают накрутку именно на комплектующих, которые заказывают за одну стоимость, а продают по совершенно другой, завышенной.

От обычных поломок, таких как: царапин и повреждения корпуса, разбитый экран, вы можете заранее обезопасить свой смартфон. Достаточно просто купить защитный чехол специальное стекло на дисплей, который существенно обезопасит ваше устройство от падений с небольшой высоты. Если же такого желания нет, то есть вариант просто приобрести бронированный смартфон, который не боится не воды, не падений с высоты, не грязи и ничего другого. В любом случае выбор остается за вами, решать лишь вам. Лично нам кажется, что приобретая дорогостоящее устройство лучше обезопаситься заранее, а при необходимо обращаться лишь к опытным специалистам.

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