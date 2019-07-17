Не только ASUS выпустят смартфоны с чипом Snapdragon 855 Plus

2019-07-17, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Snapdragon 855 Plus; [99]
Китае пройдёт презентация первого в мире смартфона с чипом Snapdragon 855 Plus — ASUS ROG Phone 2. Кроме него, новый процессор в ближайшее время также получат другие устройства.

Китайские компании Black Shark, Realme, Vivo, Nubia и Lenovo объявили в социальной сети Weibo, что собираются выпустить смартфоны на основе нового SoC. Характеристики устройств и дату анонс новинок не сообщили. Скорее всего, это будут игровые смартфоны и они дебютируют уже до конца этого года.

Чипсет Snapdragon 855 Plus построен по 7-нанометровому техпроцессу. Он отличается от обычной версии Snapdragon 855 разогнанным графическим процессором Adreno 640 и высокопроизводительным ядром Kryo 485 с максимальной тактовой частотой 2.96 ГГц. Благодаря этому, мощность нового SoC увеличилась на 15%.

Комментарии и отзывы Snapdragon 855 Plus
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