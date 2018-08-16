Не высыпаешься по ночам? Кажется пришло время купить новую кровать

Проблема большинства людей — это недосыпание, что приводит к определенным последствиям. Ваш день может пройти насмарку лишь по причине, что вы не выспались. Рассеянность, усталость и многое другое, все это может сопровождать вас в течении всего рабочего дня. Проблемой может стать не то, что вы поздно легли спать, а не правильно подобранная кровать с матрасом.

Согласитесь, когда мы покупаем новую мебель в свою квартиру или дом мы не сразу начинаем задумываться о ее удобстве. Первое что приходит в голову, так это красивый дизайн и подходящие размеры, чтобы не нарушать общую картинку. Однако к подбору кровати в вашу спальню необходимо подойти с умом. Если вы не знаете какой матрас купить, то можете обратиться к помощи специалистов на сайте https://matroluxe.ua/ , где можно подобрать для себя качественное и, что не мало важно, недорогое решение.

Ваша дневная норма сна не должна превышать отметку в восемь часов. То есть не нужно говорить себе, что сегодня выходной и вы хотите поспать пол дня, чтобы потом быть бодрым оставшееся время. Качественный матрас позволит вам не просыпаться по ночам от дискомфорта и получить кучу положительных эффектов.

Возьмем к примеру двусторонний матрас SKY, который позволит отлично подойдет для использования в любое время года, особенно зимой, а все благодаря стопроцентной шерсти, которой обшита одна из сторон. Данное покрытие позволяет идеально держать тепло. В летний зной лучше использовать матрас из натурального хлопка, который будет проветриваться и не даст вам потеть. Матрас SKY также пользуется популярностью благодаря своему многозонному пружинному блоку, что позволяет работать каждой пружине независимо от других и при этом не издавать посторонних звуков. Данный матрас особенно подойдет и понравится вашим детям, ведь он создан из экологически чистых материалов, которые не вызывают аллергию.

Другими словами, не забывайте о том, что сон является очень важной составляющей вашего организма. Поэтому не забывайте о том, что к здоровью надо относиться подобающе и одного занятия спортом и утренних пробежек будет недостаточно. Да и согласитесь, что просыпаться рано утром зная, что вы отлично выспались и готовы к новым свершениям, не такое уж и дорогое удовольствие. Даже удивительно, что ваше настроение по утрам может зависеть от обычного матраса.