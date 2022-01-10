Небольшой лазерный гравировальный станок HiLaser

HiLaser — это многоцелевой лазерный гравировальный станок, способный гравировать на плоских и цилиндрических поверхностях и располагаемый для вертикальной гравировки благодаря поворотной режущей головке.

Благодаря технологии сжатого пятна гравер HiLaser фокусирует синий свет мощностью 4,5 Вт с длиной волны 455 нм, который гравирует со скоростью до 600 мм/с с точностью 0,05 мм. Он может гравировать или резать по дереву, акрилу, стеклу, керамике и другим материалам, отображая каждую деталь вашего дизайна практически на любой поверхности.

HiLaser Z4 портативный и удобный для переноски для широкого спектра применений. В сочетании с внешним аккумулятором HiLaser Z4 позволяет вам творить в пути и гравировать где угодно и когда угодно. Серия HiLaser Z4 оснащена инновационным магнитным основанием для точной ручной гравировки. Поскольку высота основания соответствует фокусному расстоянию лазера, он идеально подходит для удобной ручной гравировки крупных объектов. Подставка с ручной регулировкой высоты пригодится при работе с небольшими предметами разной высоты. С помощью ручки фокусировки и светового индикатора вы можете легко найти оптимальную высоту, обеспечивающую наилучшие результаты.
Комментарии и отзывы HiLaser
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