Недавний патент Apple представляет Magic Keyboard со встроенным Mac

Новый патент был опубликован USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам), которое было подано Apple еще в августе 2020 года. Патент относится к клавиатуре Apple, которая по сути представляет собой портативный компьютер Mac.

В патенте объясняется, что это «компьютер в устройстве ввода», по сути, это Mac mini, если его втиснуть в корпус Magic Keyboard. «Высокий спрос на портативные вычислительные устройства, которые также обеспечивают высокую производительность, привел к миниатюризации и уменьшению размеров некогда громоздких вычислительных компонентов, используемых для питания и управления устройствами» — говорится в патенте.

Корпус клавиатуры будет содержать все компоненты, такие как «процессоры, батареи, память, интегральные схемы», так что пользователю нужно будет только подключить ее к монитору. Помимо упоминаний об использовании теплопроводных материалов для отвода выделяемого таким устройством тепла, в патенте говорится, что портативный компьютер в клавиатуре можно даже сложить, чтобы сделать его еще более компактным. В клавиатуру может быть даже встроен трекпад, так что пользователю даже не нужно брать с собой мышь.

Патент на самом деле показывает не один тип устройства, а скорее множество возможных аппаратных конфигураций и методов для портативной клавиатуры.