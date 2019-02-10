Недорогая модель LED-проектор AUN

Система позволяет вручную регулировать фокус в зависимости от расстояния до экрана. Корректировать угол проекции, чтобы получать прямоугольное изображение, а не трапецию, тоже можно самостоятельно. Рядом с линзой и колесом фокусировки имеется небольшой рычажок, помогающий настроить картинку и компенсировать до 30° отклонения.Гаджет отлично подходит для небольших помещений. На расстоянии в 1,7 метра от стены или экрана изображение не искажается и выглядит вполне естественно. У аналогичных моделей комфортная дистанция начинается в лучшем случае с двух метров. И, напротив, вплоть до 6,2 м AUN выдаёт хорошо различимую картинку — всё благодаря высокой яркости и контрастности.В комплекте — пульт ДУ для управления воспроизведением с накопителей, переключения между источниками сигнала и регулировки звука. Вендор обещает до 30 000 часов работы LED-проектора. Если AUN будет заменять телевизор, кинотеатр и монитор по 10 часов в день, его ресурса хватит по крайней мере на восемь лет.AUN пригодится не только киноманам и геймерам — он полностью заменит телевизор с монитором. Для этого у проектора есть всё необходимое. Он оснащён двумя HDMI-разъемами, что позволяет одновременно подключить и ПК, и ТВ-приставку. А с помощью переходника можно подсоединить смартфон и планшет, либо докупить HDMI-ресивер и передавать изображение по воздуху.Базовая версия обойдется примерно в 12 400 рублей.