Недорогой кнопочный телефон 2019G

Экран мобильника имеет размер диагонали 2,4 дюйма и обеспечивает разрешение 320 х 240 пикселей. Камера снабжена оптическим сенсором на 2 МП. За питание отвечает батарея на 970 мАч. Мобильник имеет в наличии FM-тюнер, светодиодный фонарик, Bluetooth-адаптер и mp3-плеер. Для хранения музыкальных треков можно использовать карты памяти формата microSD. Также гаджет получил microUSB-порт и стандартный аудиовыход диаметром 3,5 мм.Специально для пожилых людей предназначена кнопка SOS, расположенная на обратной стороне корпуса. Эта кнопка используется в экстренных случаях, когда владельцу срочно требуется помощь. После нажатия на клавишу SOS включается автоматический дозвон до родственников, а также начинается рассылка SMS-сообщений.Телефон под названием Alcatel 2019 G предназначена для людей преклонного возраста, а потому клавиатура имеет довольно крупные кнопки. Аппарат рассчитан лишь на одну SIM-карту и может работать в сотовых сетях 2G.Стоимость новинки составит 2900 тысяч рублей.