Недорогой кнопочный телефон E517

Центральным процессором выступает мобильный чипсет MediaTek. Комплект памяти содержит 512 МБ «оперативки» и флэш-накопитель объемом 4 ГБ. Воспользовавшись картой памяти формата microSD, объем можно увеличить еще на 16 ГБ. Связь с компьютером и зарядка аккумулятора производится через microUSB-порт.Экранная панель имеет небольшой размер диагонали 2,4 дюйма, а его разрешение составляет 320 х 240 пикселей. Philips E517 получил камеру с датчиком изображения на 0,3 МП. За питание отвечает батарея на 1700 мАч.Новинка едва ли может претендовать на статус полноценного смартфона, хотя и работает под управлением ОС Android 4.4 KitKat. Сенсорного дисплея тут нет, все управление осуществляется при помощи джойстика и буквенно-цифровых клавиш.О стоимости новинки пока неизвестно.