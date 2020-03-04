Недорогой смартфон Google Pixel 4a показали на фото

2020-03-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 4a; [94]
В сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображен смартфон Google Pixel 4a. Самое интересное в дизайне Google Pixel 4a, это квадратный блок основной камеры, как у старшей модели Google Pixel 4. Вот только флагман оснащается тремя модулями, а в Pixel 4a всего одна камера. Смотрится это довольно странно. Также смартфону прочат 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерный процессор Snapdragon 730 или 765, а также основную камеру разрешением 12,2 Мп. Официальный дебют Google Pixel 4a и Pixel 4a XL ожидается весной этого года.


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