Недорогой смартфон Google Pixel 4a показали на фото

В сети появились фотографии, на которых, как утверждается, изображен смартфон Google Pixel 4a. Самое интересное в дизайне Google Pixel 4a, это квадратный блок основной камеры, как у старшей модели Google Pixel 4. Вот только флагман оснащается тремя модулями, а в Pixel 4a всего одна камера. Смотрится это довольно странно. Также смартфону прочат 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, восьмиядерный процессор Snapdragon 730 или 765, а также основную камеру разрешением 12,2 Мп. Официальный дебют Google Pixel 4a и Pixel 4a XL ожидается весной этого года.