Недорогой телефон 231

Аппарат снабжен цветным дисплеем на 2,4 дюйма. Центральный процессор включает в себя 4 вычислительных ядра. Комплект памяти содержит 512 МБ «оперативки» и встроенный флэш-носитель на 4 ГБ. Слот расширения microSD позволяет установить карту памяти на 32 ГБ. Кроме того, телефон поддерживает работу с двумя SIM-картами в мобильных сетях 3G. Модель снабжена беспроводным адаптером Wi-Fi. К тому же есть возможность использовать устройство для раздачи Интернета другим гаджетам.Аппарат представляет собой классический мобильник с кнопками, работающий под управлением операционной системы KaiOS. Рабочая среда имеет русский интерфейс. Телефон имеет доступ к магазину приложений, где можно скачать клиенты популярных соцсетей Facebook, Twitter, Instagram и других.Российская компания Nobby, специализирующаяся на выпуске смартфонов и аксессуаров для мобильной техники, решила вывести на рынок недорогой кнопочный телефон под названием Nobby 231.О стоимости новинки пока неизвестно.