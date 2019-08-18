Недорогой телефон BQ 1806 Art+

Модель BQ 1806 Art + имеет несколько цветовых вариантов: черный, белый, красный, коричневый, синий и «зеленая мята».Источником питания служит батарея емкостью 800 мАч. В оснащение входят: FM-тюнер, светодиодный фонарик и mp3-плеер. Для хранения музыкальных файлов можно воспользоваться картой памяти формата microSD. Также в мобильник встроен беспроводной модуль Bluetooth.Сотовый телефон оснастили дисплеем с размером диагонали 1,8 дюйма. Разрешение экрана составляет 160 х 128 пикселей. Гаджет укомплектован камерой, хотя с весьма слабым оптическим модулем на 0,1 МП.Стоимость новинки составит 998 тысяч рублей.