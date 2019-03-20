Недорогой телефон Nokia 210

Телефон имеет возможность входить в Интернет, используя протокол 2G -сетей. Среди установленных приложений фигурируют: клиент социальной сети Facebook, мобильный браузер Opera Mini, а также другие полезные интернет-службы.Производитель обеспечил гаджет медиапроигрывателем с поддержкой mp3, но свободной памяти здесь всего 16 МБ.Телефон имеет дисплей на 2,4 дюйма с разрешением 320 х 240 пикселей. За питание отвечает аккумулятор на 1020 мАч. В наличии имеется FM-радио, камера с оптикой на 0,3 МП и фото вспышкой, которую можно использовать как фонарик.Стоимость смартфона составит 2700 тысяч рублей.