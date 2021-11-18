Нехватка чипов вынуждает General Motors убрать подогрев сидений и руля с некоторых автомобилей

Несколько дней назад General Motors подтвердила, что не будет предлагать подогреваемые и вентилируемые сиденья или подогрев руля на некоторых автомобилях Chevrolet, Cadillac, Buick и GMC из-за отсутствия поставок соответствующих чипов для автоматизации этих компонентов. Временные меры коснутся автомобилей модельного ряда 2022 года, поскольку компания ищет способы преодолеть нехватку полупроводников и предотвратить остановку производства.

На первый взгляд кажется, что эти изменения - всего лишь незначительные корректировки, которые не должны существенно повлиять на комфорт пассажиров в этих транспортных средствах. Однако сиденья с подогревом - одна из очень популярных функций и опций, привлекающих внимание новых покупателей. General Motors настаивает на том, что изменения временно отложены. Хотя GM ничего не сказала о том, как долго продлится новый подход, отраслевые эксперты прогнозировали, что глобальная нехватка микросхем может распространиться на 2022 год во всех сегментах технологической экосистемы. Изменения также отразятся на цене моделей, поскольку они будут стоить меньше, чем модели с данными функциями. Покупатели будут видеть изменения на этикетке автомобиля и скидку на цену за отсутствующую функцию. General Motors заявляет, что значительно улучшила поставки микросхем, и ее заводы в США работают сверхурочно, чтобы устранить отставание в производстве. Другие функции, которые ранее были исключены, например, предупреждение о боковой слепой зоне и суперкруиз, теперь восстановлены.
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