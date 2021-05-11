Нехватка полупроводников может продлиться несколько лет заявил директор Dell

В настоящее время мир сталкивается с серьезной нехваткой полупроводников, которая затронула весь земной шар, а также различные отрасли промышленности. Теперь исполнительный директор Dell заявил, что этот дефицит может сохраниться в течение нескольких лет.

Генеральный директор и основатель американского технологического гиганта считает, что глобальная нехватка микросхем может длиться дольше, чем ожидалось. Дефицит также возникает на фоне всплеска спроса на электронную продукцию наряду с санкциями США против китайских технологических компаний, что вызвало различные проблемы в полупроводниковой промышленности. Этот дефицит затронул даже такие отрасли, как смартфоны, автомобили и даже бытовую технику.

По словам Майкла Делла в интервью, "дефицит, вероятно, сохранится в течение нескольких лет. Даже если по всему миру будут построены фабрики по производству микросхем, на это потребуется время". Кроме того, Dell является важным клиентом для различных крупных производителей микросхем, но, по словам генерального директора, ей все же пришлось платить надбавку за обеспечение стабильных поставок.
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