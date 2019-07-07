Нейросетевой процессор для смартфонов Samsung

2019-07-07, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Нейросетевой процессор для смартфонов Samsung; [114]
QIL позволяет сократить необходимое количество вычислений и, соответственно, транзисторов вплоть до 120 раз. Метод обработки алгоритма глубокого обучения в нём быстрее и энергоэффективнее, чем в уже существующих решениях. А оптимизация вычислений и упрощение чипов позволят в разы ускорить функции вроде разблокировки посредством сканера отпечатков пальцев.Разработка южнокорейской компании многообещающа. Новый NPU назвали Quantification1 Interval Learning. Он преобразует данные в группы из менее 4 бит, сохраняя при этом точность их распознавания. Все вычисления происходят непосредственно внутри устройства без необходимости их отправки в облако. Технология занимает в четыре раза меньше памяти и работает в восемь раз быстрее предшественников.За счет множества нововведений чипы компании будут в восемь раз производительнее, чем существующие 32-разрядные серверные нейросетевые процессоры (NPU).О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы Нейросетевой процессор для смартфонов Samsung
Лучший смартфон Lenovo Z6...
Лучший смартфон Lenovo Z6Аппарат построен на базе чипсета Snapdragon 730 и дополнен 6 или 8 ГБ оперативной памяти, 64/128-ГБ внутр...
Redmi К20 Pro и его функции...
Redmi К20 Pro и его функцииСмартфон получил особую текстуру задней панели, чехол и упаковку, стилизованную под супергеройское кино, ...
Новые факты Huawei Mate 30 Pro ...
Новые факты Huawei Mate 30 Pro Huawei Mate 30 Pro получит Quad-камеру в круглом оформлении. Пользователи Сети основываясь на этих данных...
Xiaomi Mi Mix 4 и его функции...
Xiaomi Mi Mix 4 и его функцииРесурс Xiaomishka опубликовал некоторые любопытные подробности по смартфону, включая главную особенность ...
Новинка Nokia Daredevil...
Новинка Nokia DaredevilNokia работает над среднебюджетным смартфоном с тройной камерой. Об этом рассказали фотографии некоего пр...
Защищенный смартфон Blackview BV6100...
Защищенный смартфон Blackview BV6100Для обеспечения должной автономности при такой диагонали предусмотрен аккумулятор на 5580 мАч, а за произ...
Google Pixel 4 и его функции...
Google Pixel 4 и его функцииСмартфоны семейства Pixel могут получать портреты и без помощи телефото модуля, благодаря алгоритмам обра...
Сворачивающийся в рулон смартфон ...
Сворачивающийся в рулон смартфон В отличие от девайсов Royole, Huawei и Samsung, это не будет переосмысление раскладушки – смартфон скорее...


Обзор ORICO Firefly K10P. Внешний аккумулятор для путешествий Обзор ORICO Firefly K10P. Внешний аккумулятор для путешествий
Обзор плюсов и минусов Sony Xperia 1. Очень дорогой японский флагманОбзор плюсов и минусов Sony Xperia 1. Очень дорогой японский флагман
Обзор GUTREND SENSE 410. Робот-пылесос с влажной уборкой и системой позиционированияОбзор GUTREND SENSE 410. Робот-пылесос с влажной уборкой и системой позиционирования
Обзор плюсов и минусов Honor 20 6/128GB. Недорогой камерофон с топовым процессоромОбзор плюсов и минусов Honor 20 6/128GB. Недорогой камерофон с топовым процессором
Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой планшет Обзор CHUWI Hipad. Недорогой игровой планшет
Обзор 1Money. Экономим деньги...
Обзор 1Money. Экономим деньгиСегодня мы поговорим о новом приложении 1Money, которое позволяет вам следить за своими расходами и доход...
Предварительный обзор Thermaltake H100. ...
Предварительный обзор Thermaltake H100. Официально представлен корпус Thermaltake H100, который компания создала специально для фанатов прозрачны...
Обзор Polutopia. Достойно...
Обзор Polutopia. ДостойноМне очень понравилась игра Polutopia, которая не только выглядит достаточно привлекательно, но и заставля...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. Монит...
Предварительный обзор AOC U2790PQ. МонитОфициально представлен монитор AOC U2790PQ, который совсем скоро отправится в продажу. У него есть целый ...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионалов...
Обзор F1 2019. Гонка для профессионаловМы поиграли в F1 2019 и решили поделиться с вами своими впечатлениями. Хотя, в этом нет особого смысла, в...
Предварительный обзор Getac UX10. Планше...
Предварительный обзор Getac UX10. ПланшеОфициально представлен новый прочный планшетный компьютер Getac UX10, который поражает своим дизайном и п...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юмором...
Обзор Please Find Me. Хоррор с юморомНезависимые разработчики очень редко могут похвастаться действительно интересными идеями, что делает клас...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый ...
Предварительный обзор GPD P2 Max. Самый Состоялся официальный релиз компактного ноутбука GPD P2 Max, который не только выглядит стильно, но и мож...
Lenovo представила новую линейку ноутбук...
Lenovo представила новую линейку ноутбукКаким должен быть ноутбук для малого и среднего бизнеса? Мобильным, чтобы было удобно переносить его с ме...
Предварительный обзор Cooler Master GM21...
Предварительный обзор Cooler Master GM21Сегодня мы поговорим о новом мониторе Cooler Master GM219-30, который удивил нас не только своим привлека...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в...
Huawei рассказала про развитие 5G сети в27 июня в Москве прошла пресс-конференция компании HUAWEI, которая была посвящена перспективам развития 5...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. Стра...
Предварительный обзор ASUS VA326HR. СтраОбычно мы хвалим мониторы от компании ASUS, так как они действительно получаются достойными и могут порад...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor