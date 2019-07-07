Нейросетевой процессор для смартфонов Samsung

QIL позволяет сократить необходимое количество вычислений и, соответственно, транзисторов вплоть до 120 раз. Метод обработки алгоритма глубокого обучения в нём быстрее и энергоэффективнее, чем в уже существующих решениях. А оптимизация вычислений и упрощение чипов позволят в разы ускорить функции вроде разблокировки посредством сканера отпечатков пальцев.Разработка южнокорейской компании многообещающа. Новый NPU назвали Quantification1 Interval Learning. Он преобразует данные в группы из менее 4 бит, сохраняя при этом точность их распознавания. Все вычисления происходят непосредственно внутри устройства без необходимости их отправки в облако. Технология занимает в четыре раза меньше памяти и работает в восемь раз быстрее предшественников.За счет множества нововведений чипы компании будут в восемь раз производительнее, чем существующие 32-разрядные серверные нейросетевые процессоры (NPU).О стоимости новинки пока неизвестно.