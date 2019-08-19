Неизвестные белки в микробиоме человека

Под вопросом остаётся то, как клетки с бактериями используют открытые белковые соединения и каким образом принимают друг от друга сигналы. Поиском ответа и займутся генетики, попутно проводя новые исследования. В теории изучение этих белков позволит создавать новые, более совершенные типы лекарств, которые будут как никогда точно «бить в цель».Новое исследование имело невероятный успех: генетики обнаружили 4 539 ранее неизвестных кластеров, каждый из которых принадлежал отдельному белковому семейству. В совокупности ученые нашли более 2,5 миллиона новых коротких белков. Чем именно занимаются эти белки в организме человека — пока неясно. Но, по мнению Хилы Сберро и её коллег, не менее 30% из них участвуют во взаимодействии между клетками. Ещё какая-то часть структур заставляет одни бактерии бороться с другими.