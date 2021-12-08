Некоторые твердотельные накопители NVMe работают медленнее с установленной Windows 11

У Windows 11 было несколько первых проблем после запуска но с обновлением они были исправлены и теперь, через пару месяцев после ее выпуска, пользователи все еще обнаруживаются новые проблемы. Или, вернее, старые проблемы, получившие большую известность. Некоторые люди сообщают, что скорость их твердотельных накопителей NVMe значительно упала.

Проблема чаще всего затрагивает скорость произвольной записи, которая может быть в 2–4 раза ниже, чем была до обновления. Это не похоже на проблему с конкретным диском, так как это влияет на несколько производителей.