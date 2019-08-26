Необычные кастомные сборки со всего мира

Thermaltake как всегда увлечена работой моддеров со всего мира. И сегодня наша редакция MegaObzor.com тоже решила поддержать работу ребят и разместить их работы.
Death Pact1 место мы решили отдать парню из Китая под псевдонимом IceWolf. Свою творческую работу он назвал Пак о Смерти. Сложность работы заключается в дизайне контура воды, без использования каких-либо труб. Выполнен в ренессансном готическом стиле.
Steampunk2 место мы присвоили автору из Китая, под псевдонимом JR NVIDIA. Эта сборка выполнена в стиле стимпанк с превосходной системой жидкостного охлаждения. Пар стал здесь ключевым вдохновением этого мода.
Amazing Pokemon3 место отдаем любителям покемонов из Тайланда. Авторы данной сборки Siwasak Sirisomboon и Indylaser. Вдохновила дизайнерский подход авторов к сборке, надеюсь и любители аниме тоже оценят.
Tank4 место забирает Австралиец Corey Gregory. Его работа обязательно вдохновит любителей танков, а также поклонников игры World of Tanks. Какой вес сборки нам не известно, но предполагаем что весит не хило. Пулемёты выглядят просто бомбический, а из RGB вентиляторов автор сделал гусеницы. Большая часть комплектующих ПК расположились на задней части. Танк напоминает машину из фильма Мэд Макс.
Bumblebee5 место тоже отдаем моддеру из Китая. Работа получила название Bumblebee. Эта сборка была вдохновлена желтым шмелем из трансформеров. Используя желтую и черную цветовую схему, кастомная сборка соответствовала автомобилю из фильма.
Water Cube6 место мы отдали "Водяному Кубу" из Китая. Идея этой сборки-горизонтально ориентированная сборка, использующая форму водного Куба в качестве основы взята RGB подсветка. Текстура кубика воды и светлые элементы совмещают голубой хладоагент и голубые вентиляторы.