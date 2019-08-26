Необычные кастомные сборки со всего мира

Death Pact

Thermaltake как всегда увлечена работой моддеров со всего мира. И сегодня наша редакция MegaObzor.com тоже решила поддержать работу ребят и разместить их работы.1 место мы решили отдать парню из Китая под псевдонимом IceWolf. Свою творческую работу он назвал Пак о Смерти. Сложность работы заключается в дизайне контура воды, без использования каких-либо труб. Выполнен в ренессансном готическом стиле.

Steampunk

2 место мы присвоили автору из Китая, под псевдонимом JR NVIDIA. Эта сборка выполнена в стиле стимпанк с превосходной системой жидкостного охлаждения. Пар стал здесь ключевым вдохновением этого мода.

Amazing Pokemon

3 место отдаем любителям покемонов из Тайланда. Авторы данной сборки Siwasak Sirisomboon и Indylaser. Вдохновила дизайнерский подход авторов к сборке, надеюсь и любители аниме тоже оценят.

Tank

4 место забирает Австралиец Corey Gregory. Его работа обязательно вдохновит любителей танков, а также поклонников игры World of Tanks. Какой вес сборки нам не известно, но предполагаем что весит не хило. Пулемёты выглядят просто бомбический, а из RGB вентиляторов автор сделал гусеницы. Большая часть комплектующих ПК расположились на задней части. Танк напоминает машину из фильма Мэд Макс.

Bumblebee

5 место тоже отдаем моддеру из Китая. Работа получила название Bumblebee. Эта сборка была вдохновлена желтым шмелем из трансформеров. Используя желтую и черную цветовую схему, кастомная сборка соответствовала автомобилю из фильма.

Water Cube

6 место мы отдали "Водяному Кубу" из Китая. Идея этой сборки-горизонтально ориентированная сборка, использующая форму водного Куба в качестве основы взята RGB подсветка. Текстура кубика воды и светлые элементы совмещают голубой хладоагент и голубые вентиляторы.