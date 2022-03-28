Netflix приобретает разработчика мобильных игр Boss Fight Entertainment

Сегодня стало известно, что Boss Fight Entertainment присоединяется к Netflix. Boss Fight Entertainment была основана в 2013 году Дэвидом Риппи, Биллом Джексоном и Скоттом Уинсеттом. Обширный опыт этой студии в создании популярных игр разных жанров поможет ускорить способность предоставлять подписчикам Netflix отличные игры, где бы они не находились.

«Миссия Boss Fight — предоставить нашим игрокам простые, красивые и увлекательные игровые возможности, где бы они ни захотели играть», — заявили основатели Boss Fight Entertainment. «Обязательство Netflix предлагать игры без рекламы в рамках подписки, сосредоточиться на создании восхитительного игрового процесса, не беспокоясь о монетизации. Мы очень рады присоединиться к Netflix на этом раннем этапе, поскольку мы продолжаем делать то, что мы любим, вместе помогая формировать будущее игр на Netflix».

Команда Boss Fight Entertainment со штаб-квартирой в Аллене, продолжит работу в своих нынешних студиях в Аллене, Остине и Сиэтле, что также позволит задействовать великие творческие таланты за пределами Калифорнии. Благодаря партнерским отношениям с разработчиками по всему миру, найму лучших специалистов и подобным приобретениям, Netflix надеется создать игровую студию мирового класса, способную выпускать широкий спектр восхитительных и увлекательных оригинальных игр — без рекламы и покупок в приложении.
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