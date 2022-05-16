Netflix разрабатывает функции прямой трансляции

Согласно отчету, Netflix может вскоре разрешить пользователям смотреть прямые трансляции определенных типов контента. Говорят, что потоковая платформа думает о добавлении опции прямой трансляции, чтобы она могла транслировать специальные выступления и другой живой контент. Эта функция также может позволить Netflix транслировать встречи в прямом эфире. Мы также можем ожидать, что Netflix будет использовать эту функцию для предоставления большего количества контента без сценария, включая шоу, в которых участвует зрительское голосование.

В начале этого года Netflix провел Netflix Is a Joke Fest, свой первый в истории комедийный фестиваль в прямом эфире и с личным участием. Хотя потоковая платформа должна транслировать некоторые из этих шоу в конце этого месяца и в июне. Многие из нас хотят смотреть спортивные матчи в прямом эфире на Netflix. Однако в отчете не указывается, будет ли это охвачено опцией и когда она будет развернута. В любом случае, эта функция вызвала большой интерес в основном из-за недавней серии F1 Formula 1 Drive to Survive.