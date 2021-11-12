Netflix запускает потоковую передачу AV1 для смарт-телевизоров и PlayStation 4 Pro

Netflix объявила о развертывании потоковой передачи AV1 для совместимых моделей Smart TV, а также консоли Sony PlayStation 4 Pro. AV1 - это открытый кодек, не требующий лицензионных отчислений, который имеет ряд преимуществ перед вездесущим кодеком AVC также известным как H.264, который в настоящее время используется всеми основными потоковыми сервисами. Одним из ключевых преимуществ использования AV1 перед AVC является более высокая эффективность сжатия, которая позволяет использовать более низкие скорости передачи данных и следовательно, более низкие данные для достижения аналогичного качества изображения.

Netflix утверждает, что в их тестировании снижение потребления данных с помощью AV1 приводит к заметному снижению качества изображения до 38% при более медленном подключении к Интернету. Также на 2% уменьшается задержка воспроизведения, а поскольку для потоковой передачи с более высоким разрешением требуется меньшая пропускная способность, для потоков 4K средняя продолжительность, затрачиваемая на 4K, увеличивается примерно на 5%. Потоки Netflix AV1 используют 10-битную кодировку для всего контента. Это уменьшит видимые артефакты полос, которые часто встречаются при потоковой передаче мультимедиа. Потоки AV1 доступны в формате 4K, а также с высокой частотой кадров, где это применимо. Netflix использует переменную скорость передачи данных, поэтому скорость передачи данных динамически изменяется в зависимости от требований каждого кадра. Потоковая передача AV1 будет доступна на совместимых смарт-телевизорах. В основном это будут телевизоры с чипсетами MediaTek, которые поддерживают декодирование AV1 с аппаратным ускорением. Эти чипы в настоящее время можно найти только в высококачественных телевизорах 4K и 8K.