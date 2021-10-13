Netgear представляет первую в мире четырехдиапазонную систему WiFi 6E

Netgear на этой неделе представила первый в мире четырехдиапазонную систему WiFi 6E, Orbi Mesh WiFi 6E System (RBKE960 Series). Новейшая система WiFi 6E основана на предыдущей системе Orbi Tri-Band WiFi 6 и теперь предлагает дополнительный диапазон для доставки четырехдиапазонной технологии с более высокой скоростью Интернета для большего количества устройств одновременно с меньшими помехами и временем ожидания.

Многие устройства уже поддерживают Wi-Fi 6E, такие как мобильные телефоны Samsung Galaxy S21 и Fold 3, ноутбуки Dell Latitude 5520 и Lenovo Thinkpad T14, телевизор Samsung Neo QLED 8K и карта Intel WiFi 6E PCIe. Устройства, работающие в диапазонах Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц, также получат улучшение покрытия и увеличение скорости до 30 процентов с серией Orbi RBKE960 благодаря модернизированной конструкции WiFi антенны в системе по сравнению с предыдущей флагманской моделью, трехдиапазонной серии Orbi RBK850. Чтобы увеличить скорость Wi-Fi, подключение к Интернету также было модернизировано для поддержки до 10 Гбит / с, самой высокой скорости Интернета, доступной сейчас. Дополнительные порты 2,5 Gigabit Ethernet были добавлены на маршрутизатор, чтобы обеспечить возможность проводных подключений для клиентов с новейшими устройствами multi-Gigabit Ethernet.