Netgear выпускает «самый быстрый мобильный маршрутизатор 4G»

Netgear запускает свой мобильный 4G роутер Nighthawk M2 в Нидерландах. Nighthawk M2 должен быть самым быстрым портативным маршрутизатором, который работает через 4G. Nighthawk M2 должен обеспечивать скорость загрузки до 2 гигабит в секунду. Внутренне устройство питается от модема Snapdragon X24 от Qualcomm. К сети Wi-Fi M2 можно подключить до 20 устройств. Также есть порт Ethernet и соединение USB 2.0.

На передней части Nighthawk M2 находится сенсорный экран, с помощью которого можно регулировать настройки устройства. В отличие от предшественника Nighthawk M1, экран теперь прямоугольный. Все порты находятся внизу, в дополнение к двум вышеупомянутым соединениям, порт USB-C расположен для зарядки устройства. Как и его предшественник, Nighthawk M2 от Netgear весит 240 граммов. Компания обещает увеличить время автономной работы.