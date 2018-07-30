Неттоп Shuttle DH310 имеет объем 1,3 литра

Компания Shuttle пополнила ассортимент неттопов моделью DH310 серии XPC Slim, первая информация о которой появилась еще в прошлом месяце. Новинка характеризуется материнской платой на наборе логики Intel H310 Express, которая поддерживает процессоры Core восьмого поколения Coffee Lake с показателем TDP до 65 Вт, двумя разъемами для модулей оперативной памяти DDR4-2400/2666 SODIMM (до 32 ГБ), местом для одного 2,5-дюймового жёсткого диска или твердотельного накопителя, двухпортовым гигабитным сетевым контроллером, звуковым кодеком Realtek ALC662. Также отметим порты USB 3.0 и USB Type-C, интерфейсы HDMI и DisplayPort, два последовательных порта, возможность установки модуля беспроводной связи, а также поддержку операционной системы Windows 10 и программных платформ на ядре Linux.