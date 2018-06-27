Неттоп Shuttle XPC Slim DH02U получил

Компания Shuttle пополнила ассортимент компактных ПК моделью XPC Slim DH02U, которая может похвастаться довольно серьезной мощью. Судите сами: в максимальной конфигурация заявлен двухъядерный процессор Intel Core i7-7500U с частотой 2,7 ГГц (повышается до 3,5 ГГц) и графикой Intel HD Graphics 620, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти GDDR5, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2133, один 2,5 дюймовый накопитель, твердотельный модуль M.2-2280 NVMe SSD, сетевой контроллер Gigabit Ethernet, звуковой кодек Realtek ALC662, четыре порта USB 3.0 и USB 2.0, четыре разъёма HDMI, два порта USB 3, поддержка операционных систем Windows 10 и Linux. Размеры неттопа равны 190:165:43 мм, а объём – 1,3 л. Цена на новинку стартует от 726 евро.