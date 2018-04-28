Неттоп ZOTAC ZBOX Magnus EK71080 получил GeForce GTX 1080

Компания ZOTAC пополнила ассортимент неттопов моделью ZBOX Magnus EK71080, которая может выполнить роль игровой системы. Новинка оснащается четырехъядерным процессором Intel Core i7-7700HQ поколения Kaby Lake с тактовой частотой 2,8–3,8 ГГц, видеокартой ZOTAC GeForce GTX 1080 Mini с 8 ГБ памяти GDDR5X, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4-2400/2133 в виде двух модулей, 2,5-дюймовым накопителем, модулями Intel Optane и M.2 NVMe, ридером карт SD/SDHC/SDXC, по одному порту HDMI 2.0b и DL-DVI-D, а также тремя интерфейсами DisplayPort 1.4, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit LAN, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac/b/g/n и Bluetooth 4.2, четырьмя портами USB 3.0, а также по одному разъёму USB 3.1 Type-C и USB 3.1 Type-А.