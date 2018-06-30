Неттопы Intel NUC Bean Canyon получат платформу Coffee Lake

Сетевые источники поделились информацией о неттопах Intel NUC следующего поколения, которые разрабатываются под кодовым названием Bean Canyon. Речь идет о пяти моделях, основанных на 14-нанометровых процессорах Coffee Lake. Пользователь сможет выбирать между двухъядерным Core i3-8109U (четыре потока, частота 3,0–3,6 ГГц), 4-ядерным Core i5-8259U (восемь потоков, 2,3–3,8 ГГц) или 4-ядерным Core i7-8559U (восемь потоков, 2,7–4,5 ГГц). Все процессоры оснащаются графикой Intel Iris Plus Graphics 655, а их показатель TDP равен 28 Вт.

Модели NUC8i3BEK на базе Core i3-8109U и NUC8i5BEK на Core i5-8259U получат тонкий корпус с габаритами 117:112:36 мм и местом для твердотельного модуля М.2. Модели NUC8i3BEH на Core i3-8109U, NUC8i5BEH на Core i5-8259 и NUC8i7BEH на Core i7-8559U получат корпус с размерами 117:112:51 мм, а также возможностью установить 2,5-дюймовый накопитель и твердотельный модуль М.2. Также заявлена поддержка памяти Intel Optane.