Невероятно маленький ПК с приличной начинкой - iLife MP8 Micro PC

Несмотря на свои размеры, iLife MP8 Micro PC на самом деле прилично настроен. Он оснащен процессором Intel Celeron N4100, примерно таким же быстрым, как пятилетний процессор Core i5, с 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ памяти eMMC и Windows 10. Малыш даже получил активную систему охлаждения.

Новинка имеет размеры всего 50 x 50 x 40 мм и можно использовать беспроводной HDMI-ключ и комбинированную беспроводную клавиатуру или мышь. Возможности расширения и подключения включают в себя слот для карты microSD, полноразмерный порт HDMI, два порта USB 3.1, аудиоразъем и порт USB Type-C, который используется для обеспечения питания. Цена и доступность пока не разглашаются.