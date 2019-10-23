Невероятное будущее с концептуальным электрокаром от Lexus

Lexus готовится представить свой первый электромобиль в следующем месяце и демонстрирует концептуальный автомобиль. LF-30 Electrified представляет собой купе, с острыми углами и выступами как внутри, так и снаружи.

Он вмещает четыре человека. Водитель и передний пассажир, получают свои собственные первоклассные кабины и почти совпадающие футуристические дисплеи, а задние пассажиры обрабатываются на ковшеобразные сиденья с «технологией искусственных мышц».

Большое ветровое стекло простирается вплоть до задней части автомобиля, которое можно использовать в качестве дисплея для информации или просмотра видео. ИИ поможет водителю и пассажирам, с помощью голосовых команд, отрегулировать температуру воздуха, аудио или навигацию. Прозрачность окон можно регулировать, чтобы впустить или полностью заблокировать внешний свет.

В LF-30 Electrified используются встроенные электродвигатели и технология рулевого управления. Электромобиль может проехать на одном заряде около 500 км. Но лучшим футуристическим успехом может быть «Lexus Airporter». Это то, что Lexus называет «транспортным средством поддержки технологий дронов», которое может выполнять такие вещи, как перевозка багажа от порога владельца прямо к автомобилю.